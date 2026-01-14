Виртуальный прорыв или маркетинговый ход — что задумали итальянцы?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 15:20

Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor

Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor

Виртуальный прорыв или маркетинговый ход — что задумали итальянцы?

Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor

Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.

Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.

Пока все обсуждают Tesla и громкие премьеры, Alfa Romeo удивила нестандартным ходом, воскресив имя Giulietta — правда, не на дорогах, а в виртуальном пространстве. В виде цифрового концепта, художник Шугар Чоу представил современную электроверсию хэтчбека Giulietta в исполнении Quadrifoglio, взяв за основу не классику, а модель 2010-2020 годов и перенеся её в будущее.

Этот виртуальный проект особенно контрастно смотрится на фоне текущих задач бренда. На недавнем автосалоне Stellantis блистала новейшая Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, но проблема Alfa Romeo в том, что ключевые модели Giulia и Stelvio устарели, а новых — катастрофически не хватает.

Вдохновением для цифровой Giulietta послужила китайская электроплатформа Leapmotor Lafa 5, которая скоро будет производиться в Европе. Теоретически она могла бы стать базой для реального хэтчбека-электрокара, однако её текущие характеристики — 215 л.с. и батарея на 67 кВт·ч — пока далеки от уровня настоящего Quadrifoglio.

Тем не менее, сама идея возрождения Giulietta в электрическую эпоху, пусть даже в виде компьютерной графики, уже вызвала живой отклик. В эпоху поиска новых путей такие виртуальные эксперименты становятся не просто развлечением, а своеобразной заявкой на возможное будущее, напоминая о смелом духе марки.

Упомянутые модели: Alfa Romeo Giulietta (от 899 000 Р)
Упомянутые марки: Alfa Romeo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Альфа Ромео

Похожие материалы Альфа Ромео

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Благовещенск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться