Виртуальный прорыв или маркетинговый ход — что задумали итальянцы?

Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor

Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.

Пока все обсуждают Tesla и громкие премьеры, Alfa Romeo удивила нестандартным ходом, воскресив имя Giulietta — правда, не на дорогах, а в виртуальном пространстве. В виде цифрового концепта, художник Шугар Чоу представил современную электроверсию хэтчбека Giulietta в исполнении Quadrifoglio, взяв за основу не классику, а модель 2010-2020 годов и перенеся её в будущее.

Этот виртуальный проект особенно контрастно смотрится на фоне текущих задач бренда. На недавнем автосалоне Stellantis блистала новейшая Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, но проблема Alfa Romeo в том, что ключевые модели Giulia и Stelvio устарели, а новых — катастрофически не хватает.

Вдохновением для цифровой Giulietta послужила китайская электроплатформа Leapmotor Lafa 5, которая скоро будет производиться в Европе. Теоретически она могла бы стать базой для реального хэтчбека-электрокара, однако её текущие характеристики — 215 л.с. и батарея на 67 кВт·ч — пока далеки от уровня настоящего Quadrifoglio.

Тем не менее, сама идея возрождения Giulietta в электрическую эпоху, пусть даже в виде компьютерной графики, уже вызвала живой отклик. В эпоху поиска новых путей такие виртуальные эксперименты становятся не просто развлечением, а своеобразной заявкой на возможное будущее, напоминая о смелом духе марки.