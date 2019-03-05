5 марта 2019, 13:26
AliExpress начинает торговать в России автомобилями
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Китайская торговая площадка AliExpress расширяет ассортимент товаров. С марта заказать онлайн можно будет не только одежду, бытовую технику или товары для дома, но и автомобили. Первым партнером станет компания Chery.
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Запуск онлайн торговли автомобилями AliExpress приурочил к предстоящей распродаже, которая состоится 28 марта. Снижение цен увеличит поток покупателей, который, в свою очередь, поможет быстрее оценить востребованность нового сервиса – онлайн торговли машинами.
На первом этапе покупателям предложат автомобили Chery, собранные в Китае. Ожидается, что на старте продаж клиентам будут доступны не только уже известные в России кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5, но и новые Tiggo 4 и Tiggo 7. В дальнейшем, официальный дистрибьютор марки АО «Чери Автомобили Рус» рассчитывает подобрать новую площадку для локальной сборки Chery. Наибольшие шансы есть у калининградского «Автотора». Клиентам AliExpress предложат специальные условия на покупку автомобили Chery.
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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