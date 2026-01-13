Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 06:23

Дом на колесах для большой семьи — что внутри и почему стоит обратить внимание

В Улан-Удэ выставлен на продажу автодом на базе Газель NEXT. Внутри - шесть спальных мест и полный набор бытовой техники. Дизельный двигатель, пробег 130 тысяч километров. Необычный вариант для путешествий и жизни на колесах.

В Улан-Удэ появился интересный вариант для тех, кто мечтает о свободном передвижении и не хочет зависеть от гостиницы. На продажу выставлен альковный автодом, построенный на базе Газель NEXT 2017 года выпуска. Это не просто переделанный фургон, а полноценный дом на колесах, рассчитанный на большую семью или компанию друзей.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 литра, мощностью 149 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, что для многих пассажиров является плюсом: проще ремонтировать в долгих поездках. Пробег - 130 тысяч километров, что для коммерческого транспорта такого класса вполне приемлемо, особенно если учесть, что дизельные моторы Газели славятся выносливостью.

Фото: auto.drom.ru

Внутри автодома продумано все до мелочей. Здесь шесть спальных мест: просторная двуспальная кровать в алькове над кабиной (размер 210 на 140 см), двухъярусная кровать (190 на 80 см) и еще одна королевская кровать, которая трансформируется в столовой зоне (210 на 140 см). Все места оборудованы ремнями безопасности, что важно для безопасности пассажиров во время движения.

Фото: auto.drom.ru

Кухонная зона включает в себя газовую плиту и холодильник. Для хранения вещей предусмотрен полноценный шкаф. Санитарный блок из туалета и душевой кабины — редкость для автодомов на базе легких коммерческих автомобилей. Для автономности установлены солнечные панели и два аккумулятора на 120 А/ч, что позволяет не отключать питание от внешних источников во время стоянки на природе.

Водные системы тоже продуманы: бак для чистой воды на 200 литров, бак для серой воды - 70 литров. Такой запас позволяет не думать о заправке и сливе несколько дней, даже если в пути вся семья.

Упомянутые марки: ГАЗ
