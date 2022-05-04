Алкозамки в российских автомобилях становятся все реальнее
На проверку должно уходить не более 15 секунд. При этом система должна быть защищена от возможных «фальсификаций и имитаций выдоха на этапе отбора пробы воздуха», а также от «подмены лица в момент проверки личности». Кроме того, в ГОСТе прописана возможность дистанционного отключения алкозамка на случай возникновения «экстренных ситуаций».
Алкозамок не мешает завести автомобиль, но будет препятствовать началу движения при выявлении опьянения. Система также дает возможность остановиться и заглушить мотор не более, чем на пять минут. В пределах этого времени повторная проверка проводиться не будет. Такая функция предусмотрена на случай срабатывания системы «старт-стоп» или кратковременной остановки.
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