Два в одном: скутер для спуска и электромодель для города - что умеет Alpike и чем удивляет рынок

Alpike: новый формат скутера для города и бездорожья с карбоновой рамой и электроверсией

На выставке Eurobike дебютировал необычный скутер Alpike: легкая карбоновая конструкция, компактные размеры и две версии - механическая для спусков и электрическая для города. Почему этот транспорт может изменить подход к мобильности - в нашем материале.

На выставке Eurobike дебютировал необычный скутер Alpike: легкая карбоновая конструкция, компактные размеры и две версии - механическая для спусков и электрическая для города. Почему этот транспорт может изменить подход к мобильности - в нашем материале.

На фоне традиционных велосипедов и электросамокатов на выставке Eurobike появился Alpike — транспорт, который сложно отнести к привычным категориям. Австрийская разработка сочетает в себе черты скутера и байка, но при этом предлагает совершенно иной опыт передвижения: стоячее положение, отсутствие педалей и акцент на компактности.

Alpike выпускается в двух версиях: Sport — механическая модель для спусков и активного катания по пересеченной местности, и Urban — электрическая модификация для города. Обе версии построены на легкой карбоновой раме, которая имеет компактные размеры, позволяющие легко разместить устройство в транспорте или дома. Вес Sport составляет всего 5,5 кг, Urban — 10 кг, что делает Alpike одним из самых легких и мобильных решений в своем классе.

В механической версии движение осуществляется за счет отталкивания одной ногой или за счет инерции на спусках, где Alpike превращается в нечто среднее между самокатом и горным велосипедом. За контроль отвечают гидравлические дисковые тормоза, а за устойчивость — широкие покрышки: 14 дюймов спереди и 12 сзади, что больше, чем у большинства электросамокатов. Конструкция предусматривает активное участие райдера: балансирование, маневры и даже перенос устройства на плечо при необходимости.

Электрическая версия Urban оснащена мотором мощностью 1800 Вт (2,5 л. с.), что позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Запас хода составляет до 25 км, но ключевая особенность — быстрая зарядка: аккумулятор на 260 Вт·ч можно полностью зарядить за 30 минут. Это особенно актуально для тех, кто пользуется транспортом в городе и не хочет тратить время на долгие подзарядки. При необходимости можно взять с собой запасной аккумулятор и заменить его за пару секунд.

В отличие от классических электросамокатов, Alpike рассчитан не только на асфальт, но и на грунтовые тропы, что расширяет возможности использования. Производитель также оставил возможность для доработок: например, можно заменить стандартные подножки на педали от МТБ для большего комфорта при длительных поездках. Важное замечание: карбоновая конструкция и продуманная компактность влияют на стоимость — такие решения редко оказываются дешевыми.

Судя по представленным данным, Alpike — это попытка создать новый сегмент между электросамокатами и велосипедами: легкий, складной, с быстрой зарядкой и универсальным применением. Производитель гарантирует качество материалов и простоту эксплуатации. Для российского рынка подобные решения могут быть особенно актуальны в условиях плотного трафика и ограниченности площадей для хранения транспорта. Остается дождаться информации о цене и старта продаж, чтобы понять, сможет ли Alpike конкурировать с привычными моделями.

Интерес к новым формам транспорта растет и в России, где популярность электросамокатов и питбайков уже привела к обсуждению новых правил и ограничений. Например, недавно рассматривались изменения для владельцев питбайков, включая вопросы регистрации и штрафов — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о юридических тонкостях эксплуатации питбайков в России .