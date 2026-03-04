Эксклюзивный Alpina XB7 дебютирует на Amelia Concours d’Elegance — новая глава для марки и BMW

4 марта 2026, 14:09
Alpina готовит лимитированную версию XB7 для США и Канады - премьера уже 6 марта
Alpina анонсировала выпуск особой версии внедорожника XB7, предназначенной только для рынков США и Канады. Премьера состоится 6 марта 2026 года на престижном Amelia Concours d’Elegance. Модель обещает уникальные доработки и станет первой крупной новинкой после полного перехода Alpina под контроль BMW. Эксперты ожидают, что лимитированная серия задаст новые стандарты в сегменте премиальных SUV.
В автомобильном мире редко происходят события, способные изменить восприятие целого сегмента рынка. Однако для поклонников премиальных внедорожников именно такой момент наступает: Alpina готовит к выпуску лимитированную версию модели XB7, ориентированную исключительно на рынки США и Канады.
Премьера новинки состоится 6 марта 2026 года на одном из самых статусных событий — Amelia Concours d'Elegance. Это не просто очередная модификация, а знаковый шаг для марки, которая окончательно перешла под крыло BMW и теперь действует как самостоятельный бренд.
В отличие от привычных анонсов, где производители ограничиваются туманными намеками, Alpina уже дала понять, что речь идет о глубоко переработанном варианте на базе BMW X7. Судя по опубликованному тизеру, экстерьер получит фирменные черты Alpina: новые бамперы, измененную решетку радиатора и эксклюзивные эмблемы. Появятся уникальные колесные диски, а в салоне ожидаются дополнительные материалы отделки и необычные цветовые решения. Все это сделает автомобиль узнаваемым даже среди самых дорогих и мощных внедорожников.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но эксперты уверены: под капотом окажется доработанный двигатель V8 со значительной отдачей. Для сравнения, стандартный Alpina XB7 2026 года оснащен 4,4-литровым двигателем TwinPower Turbo мощностью 631 лошадиная сила и крутящим моментом 800 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Такой результат ставит модель в один ряд с Mercedes-AMG GLS 63 и другими топ-представителями класса. Ожидается, что лимитированная версия станет еще мощнее и технологичнее, а ее стоимость превысит 156 000 долларов — именно столько сегодня стоит базовый XB7 в США.
Особое внимание уделено не только динамике, но и шасси: Alpina традиционно вносит собственные настройки в подвеску и рулевое управление, чтобы обеспечить уникальное сочетание комфорта и управляемости. Внутри — эксклюзивные материалы, продуманная эргономика и внимание к деталям, что давно стало визитной карточкой марки. Все это делает новинку не просто очередным роскошным внедорожником, а настоящим событием для коллекционеров и ценителей индивидуальности.
Появление лимитированной версии XB7 именно сейчас символично: после полного перехода Alpina под контроль BMW рынок ждал от марки решительных шагов и новых идей. Новая модель станет своеобразным манифестом независимости и инженерной мысли, который будет отличать Alpina от других премиальных брендов. Уже сейчас ясно, что спрос на эксклюзивную серию будет высоким, а сама премьера привлекает внимание не только автолюбителей, но и всех, кто следит за развитием сегмента роскошных внедорожников.
