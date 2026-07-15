Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 14:10

Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении

Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении

«Легче и мощнее!» Инженеры Alpine раскрыли секреты A110 Future на тестах в Гудвуде

Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении

Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.

Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.

Третье поколение Alpine A110 вызывает живой интерес у поклонников автомобилей и специалистов рынка. Причина — не только в смене поколений, но и в переходе на полностью новую платформу Alpine Performance Platform (APP), которая ориентирована на электрификацию без компромиссов в динамике. В июле 2026 года компания Alpine, входящая в состав Renault Group, вывела на дороги прототип A110 Future, который сразу же стал центральной фигурой в списке скоростных заездов в Гудвуде. За рулём новинки выступил пилот команды Формулы-1 BWT Alpine Пьер Гасли, что только усилило внимание к проекту.

Главная техническая особенность — новая алюминиевая архитектура и две батареи, размещённые для оптимального распределения массы (40/60 по осям). Использование 800-вольтовой технологии cell-to-pack позволяет снизить вес и ускорить зарядку, а задний двухмоторный электронный мост с SiC-инвертором обеспечивает быстрый отклик и высокий крутящий момент. Подвеска полностью переработана, интегрированы современные системы торможения и рулевого управления. По замыслу инженеров, A110 Future должен быть легче и мощнее даже по сравнению с электрическим Alpine A290.

На выставке в Гудвуде прототип не только участвовал в мероприятиях, но и демонстрировался рядом с актуальными моделями бренда — A390, A290 и нынешними версиями A110, а также с историческими машинами вроде Alpine A442B, победителя «24 часов Ле-Мана» 1978 года. Такой подход обеспечивает преемственность и одновременно демонстрирует технологический скачок марки.

Интерес к новинке распространяется не только среди публики и поклонников электромобилей, но и в среде цифровых художников. В частности, Андрей Аварварий, известный как Avarvarii Automotive Artworks, создал реалистичную CGI-визуализацию будущего серийного Alpine A110 EV на основе прототипа A110 Future. По его мнению, переход к электротяге не разрушает узнаваемый облик купе, а лишь подчёркивает его современность.

Для российского рынка важно, что Alpine A110 Future может стать одним из современных компактных электроспорткаров с доступными приводами, способными конкурировать с аналогами по динамике и технологичности. Стоит учитывать, что APP-платформа разработана с учётом требований безопасности и энергоэффективности, а значит, модель может быть интересна не только энтузиастам, но и тем, кто следит за тенденциями в автопроме. Alpine стремится сохранить баланс между традициями и инновациями, что может стать ключевым фактором успеха нового поколения A110.

Эксперты отмечают, что Alpine делает ставку на уникальные решения: новую систему Active Torque Vectoring 2.0 с двумя электромоторами и контролем пробуксовки колёс, а также интеграцию лёгких материалов и солнечных батарей. Это позволяет предположить, что A110 Future сохранит драйверский характер, несмотря на смену типа привода. Аналогичные процессы можно наблюдать и у других премиальных брендов: например, BMW X2 также выходит на новую платформу и современные технологии, которые подробно разбираются в материале трансформации X2 и его влиянии на рынок .

Упомянутые модели: Alpine A110
Упомянутые марки: Alpine
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