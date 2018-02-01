Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем-2017»
Представленный на Женевском автосалоне год назад, Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем 2017 года» в ходе открытого Интернет-голосования. Автомобиль представляет собой легкое 2-местное спорткупе, которое является символом возрождения Alpine.
«Сто десятый» был разработан и производится во Франции с использованием легкой алюминиевой конструкции и современной подвески на двойных поперечных рычагах. В A110 Première Édition устанавливается 1,8-литровый 252-сильный 4-цилиндровый турбодвигатель центральномоторной компоновки.
Отметим, что нынешняя награда стала второй, завоеванной Alpine после того, как A110 был признан «Лучшим спорткаром года» на церемонии Trophées Argus 2018 в декабре минувшего года.
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