1 февраля 2018, 10:01

Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем-2017»

Награда была вручена генеральному директору и председателю совета директоров Группы Renault Карлосу Гону на 33-м Международном автомобильном фестивале в Париже.
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Alpine A110
Выпускается с 1962 г.
Топ-менеджер заявил: «Возрождение такого культового спорткара, как Alpine A110, стало для нас испытанием. Мы поставили перед собой задачу использовать современные технологии, но при этом сохранить уникальный характер автомобиля. Он дал колоссальную энергию не только заводу в Дьеппе, где производится, но и всей Группе Renault. По сути, это достижение для всех, кто в течение 5 лет прилагал огромные усилия, чтобы вернуть к жизни этот символ французской элегантности и совершенства».

Представленный на Женевском автосалоне год назад, Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем 2017 года» в ходе открытого Интернет-голосования. Автомобиль представляет собой легкое 2-местное спорткупе, которое является символом возрождения Alpine.

«Сто десятый» был разработан и производится во Франции с использованием легкой алюминиевой конструкции и современной подвески на двойных поперечных рычагах. В A110 Première Édition устанавливается 1,8-литровый 252-сильный 4-цилиндровый турбодвигатель центральномоторной компоновки.

Отметим, что нынешняя награда стала второй, завоеванной Alpine после того, как A110 был признан «Лучшим спорткаром года» на церемонии Trophées Argus 2018 в декабре минувшего года.

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Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем-2017»
{{model_6297}} Топ-менеджер заявил: «Возрождение такого культового спорткара, как Alpine A110, стало для нас испытанием. Мы поставили перед собой задачу использовать современные технологии, но при этом сохранить уникальный характер автомобиля. Он дал колоссальную энергию не только заводу в Дьеппе, где производится, но и всей Группе Renault. По сути, это достижение для всех, кто в течение 5 лет прилагал огромные усилия, чтобы вернуть к жизни этот символ французской элегантности и совершенства».Представленный на Женевском автосалоне год назад, Alpine A110 признан «Самым красивым автомобилем 2017 года» в ходе открытого Интернет-голосования. Автомобиль представляет собой легкое 2-местное спорткупе, которое является символом возрождения Alpine. «Сто десятый» был разработан и производится во Франции с использованием легкой алюминиевой конструкции и современной подвески на двойных поперечных рычагах. В A110 Première Édition устанавливается 1,8-литровый 252-сильный 4-цилиндровый турбодвигатель центральномоторной компоновки.Отметим, что нынешняя награда стала второй, завоеванной Alpine после того, как A110 был признан «Лучшим спорткаром года» на церемонии Trophées Argus 2018 в декабре минувшего года.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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