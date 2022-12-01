Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров

Мощность двигателя, по сравнению с модификацией S и GT, не увеличилась – это все те же 300 лошадиных сил. Но новый вариант более активно использует в своей конструкции углеродное волокно, что позитивно отразилось на массе автомобиля (всего 1082 кг) и его динамике.

Цены были анонсированы еще на Парижском автосалоне этой осенью. Коллекционеры могут сделать выбор в пользу версии Fernando Alonso Fernando Alonso, разработанной в то время, когда двукратный испанский чемпион мира ещё находился в рядах французской команды «Формулы-1». Автомобилей за 148 000 евро будет выпущено немного - всего 32 ед.

Самое интересное, что после A110 R марка Alpine переквалифицируется, в угоду моде, на электромобили. Первенцем обещает быть городской автомобиль, экстраполированный из актуального Renault R5.

Затем наступит время компактного вседорожника и совершенно нового спорткара, который придет на замену «термальному» A110. Но этот спорткар поступит на рынок не раньше 2026 года. Таковы производственные планы Alpine.

Упомянутые модели: Alpine A110

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах