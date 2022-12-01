Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Мощность двигателя, по сравнению с модификацией S и GT, не увеличилась – это все те же 300 лошадиных сил. Но новый вариант более активно использует в своей конструкции углеродное волокно, что позитивно отразилось на массе автомобиля (всего 1082 кг) и его динамике.
Самое интересное, что после A110 R марка Alpine переквалифицируется, в угоду моде, на электромобили. Первенцем обещает быть городской автомобиль, экстраполированный из актуального Renault R5.
Затем наступит время компактного вседорожника и совершенно нового спорткара, который придет на замену «термальному» A110. Но этот спорткар поступит на рынок не раньше 2026 года. Таковы производственные планы Alpine.
-
06.11.2022, 21:55
Alpine, как и все, переходит на электромобили. Но есть и «водородные» мысли
Сегодня Alpine, дочерняя компания Renault, предлагает только одну модель - спортивный автомобиль A110. При этом свое ближайшее будущее французы видят в «электричестве». Читать далее
-
24.07.2022, 21:15
Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Входящий в группу Renault бренд спорткаров Alpine дает представление о своем электрическом будущем посредством концепт-кара Alpine A110 E-ternité. Он основан на спортивном автомобиле A110, но перестроен для работы на электричестве.Читать далее
-
10.03.2022, 11:51
На аукцион выставили удивительную коллекцию культовых моделей Renault (Крис Харрис показал их на видео)
Впечатляющая коллекция классических моделей Renault в настоящее время выставлена на продажу в Великобритании. Дюжина машин – только часть коллекции подразделения Renault UK.Читать далее
-
13.05.2021, 00:16
Дерзкий французский спорткар выпустят ограниченным тиражом
Французский Alpine A110 – один из самых красивых автомобилей современности. Специально для европейского рынка компания выпустит 300 экземпляров лимитированной серии Legende GT.Читать далее
-
14.06.2019, 20:19
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Возрожденное культовое купе Alpine A110 обзавелось «заряженной» S-версией. Из штатного мотора спорткара «выжали» дополнительные 40 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте.Читать далее
-
05.02.2018, 09:55
Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110
Крис Харрис и Эдди Джордан из TopGear чудом спаслись из горящего Alpine A110. Инцидент произошел во время съемок последнего сезона шоу на закрытом участке трассы SS17 в Монте-Карло.Читать далее
-
06.11.2022, 21:55
Alpine, как и все, переходит на электромобили. Но есть и «водородные» мысли
Сегодня Alpine, дочерняя компания Renault, предлагает только одну модель - спортивный автомобиль A110. При этом свое ближайшее будущее французы видят в «электричестве». Читать далее
-
24.07.2022, 21:15
Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Входящий в группу Renault бренд спорткаров Alpine дает представление о своем электрическом будущем посредством концепт-кара Alpine A110 E-ternité. Он основан на спортивном автомобиле A110, но перестроен для работы на электричестве.Читать далее
-
10.03.2022, 11:51
На аукцион выставили удивительную коллекцию культовых моделей Renault (Крис Харрис показал их на видео)
Впечатляющая коллекция классических моделей Renault в настоящее время выставлена на продажу в Великобритании. Дюжина машин – только часть коллекции подразделения Renault UK.Читать далее
-
13.05.2021, 00:16
Дерзкий французский спорткар выпустят ограниченным тиражом
Французский Alpine A110 – один из самых красивых автомобилей современности. Специально для европейского рынка компания выпустит 300 экземпляров лимитированной серии Legende GT.Читать далее
-
14.06.2019, 20:19
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Возрожденное культовое купе Alpine A110 обзавелось «заряженной» S-версией. Из штатного мотора спорткара «выжали» дополнительные 40 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте.Читать далее
-
05.02.2018, 09:55
Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110
Крис Харрис и Эдди Джордан из TopGear чудом спаслись из горящего Alpine A110. Инцидент произошел во время съемок последнего сезона шоу на закрытом участке трассы SS17 в Монте-Карло.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий