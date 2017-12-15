Alpine A110 встал на конвейер
На заводе Renault в городе Дьеп (Франция) стартовало производство спортивного автомобиля A110 под возрожденным брендом Alpine. Модель поступит в продажу на европейский авторынок весной следующего года.
Alpine A110
Выпускается с 1962 г.
Двухместный спорткар будет выполнен с использованием алюминия, за счет чего масса автомобиля не превысит 1 тонну. В качестве силового агрегата используют бензиновый 1,8-литровый турбомотор мощностью около 252 л. с. В дальнейшем компания представит «горячую» версию с отдачей 300 «лошадей».
Также специалисты изменят настройки роботизированной коробки передач, рулевого управления и выпускной системы. В результате в самом мощном исполнении спорткар будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, а максимальную скорость искусственно ограничат до 250 км/ч.
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