15 декабря 2017, 16:23

Alpine A110 встал на конвейер

На заводе Renault в городе Дьеп (Франция) стартовало производство спортивного автомобиля A110 под возрожденным брендом Alpine. Модель поступит в продажу на европейский авторынок весной следующего года.
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Alpine A110
Выпускается с 1962 г.
Заказать купе смогут клиенты из 14 стран, в том числе Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии. В конце следующего года заказанные Alpine доберутся до Великобритании и Японии.

Двухместный спорткар будет выполнен с использованием алюминия, за счет чего масса автомобиля не превысит 1 тонну. В качестве силового агрегата используют бензиновый 1,8-литровый турбомотор мощностью около 252 л. с. В дальнейшем компания представит «горячую» версию с отдачей 300 «лошадей».

Также специалисты изменят настройки роботизированной коробки передач, рулевого управления и выпускной системы. В результате в самом мощном исполнении спорткар будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, а максимальную скорость искусственно ограничат до 250 км/ч.

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Alpine A110 встал на конвейер
{{model_6297}}Заказать купе смогут клиенты из 14 стран, в том числе Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии. В конце следующего года заказанные Alpine доберутся до Великобритании и Японии.Двухместный спорткар будет выполнен с использованием алюминия, за счет чего масса автомобиля не превысит 1 тонну. В качестве силового агрегата используют бензиновый 1,8-литровый турбомотор мощностью около 252 л. с. В дальнейшем компания представит «горячую» версию с отдачей 300 «лошадей».Также специалисты изменят настройки роботизированной коробки передач, рулевого управления и выпускной системы. В результате в самом мощном исполнении спорткар будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, а максимальную скорость искусственно ограничат до 250 км/ч.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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