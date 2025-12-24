Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 15:51

Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric

Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric

Французский бренд выходит за пределы Европы — что ждет американский рынок?

Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric

Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.

Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.

Французская марка Alpine, известная своими спортивными автомобилями, решила отказаться от прежней стратегии, ограничивавшей продажи только Европой. Теперь компания нацелена на американский рынок, где планирует представить совершенно новый электрокроссовер, способный составить конкуренцию Porsche Cayenne Electric.

По информации autoevolution, Alpine уже завершила разработку платформы APP (Alpine Performance Platform), которая ляжет в основу будущей модели. Этот шаг стал логичным продолжением амбиций бренда по расширению присутствия за пределами Старого Света. В Alpine уверены, что именно США может стать ключевым рынком для долгожданного прорыва марки.

Ожидается, что новый электрокроссовер будет заметно крупнее нынешнего A390 и получит современный дизайн, ориентированный на вкусы американских покупателей. В компании делают ставку на сочетание динамики, премиального оснащения и экологичности, чтобы привлечь внимание к бренду в сегменте, где доминируют именитые конкуренты.

Пока подробности о технических характеристиках и дате дебюта держатся в секрете. Однако известно, что Alpine планирует сделать ставку на высокую производительность и инновационные технологии, чтобы не только соответствовать, но и превзойти ожидания требовательной американской аудитории. В частности, речь идет о мощных электромоторах, большом запасе хода и расширенных возможностях персонализации.

Эксперты отмечают, что выход Alpine на рынок США может стать одним из самых заметных событий в сегменте премиальных электрокроссоверов. Французский бренд рассчитывает не только укрепить свои позиции в Европе, но и завоевать доверие американских автолюбителей, предложив им альтернативу привычным моделям от немецких и американских производителей.

Таким образом, Alpine делает ставку на глобальное развитие и готова бросить вызов признанным лидерам рынка. В ближайшие годы компания намерена активно расширять модельный ряд и внедрять новые технологии, чтобы соответствовать самым высоким стандартам современного автомобилестроения.

Упомянутые марки: Alpine, Porsche
