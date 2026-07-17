Забыть про бензин: почему Alrendo TS Bravo называют самым сбалансированным электро-байком для российских дорог

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 07:31

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл для города и трассы с быстрой зарядкой и большим запасом хода

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл для города и трассы с быстрой зарядкой и большим запасом хода

Забыть про бензин: почему Alrendo TS Bravo называют самым сбалансированным электро-байком для российских дорог

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл для города и трассы с быстрой зарядкой и большим запасом хода

Электромотоцикл Alrendo TS Bravo сочетает мощный электродвигатель, емкую батарею и поддержку зарядки Type 2, что делает его актуальным решением для городских и междугородних маршрутов. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу мощности и комфорта.

Электромотоцикл Alrendo TS Bravo сочетает мощный электродвигатель, емкую батарею и поддержку зарядки Type 2, что делает его актуальным решением для городских и междугородних маршрутов. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря балансу мощности и комфорта.

Alrendo TS Bravo появился на рынке как ответ на растущий спрос на универсальные электромотоциклы для города и трассы. Модель ориентирована на тех, кто ищет не только экологичный транспорт, но и реальную альтернативу бензиновым байкам для ежедневных и дальних поездок. Большая мощность электродвигателя и ёмкая батарея позволяют уверенно чувствовать себя как в городском потоке, так и на трассе.

Особое внимание производитель уделяет комфорту: эргономика посадки, плавность хода и продуманная подвеска делают TS Bravo удобным даже для длительных маршрутов. Быстрая зарядка по стандарту Тип 2 позволяет восполнить запас энергии за короткое время, что особенно важно для тех, кто ежедневно использует мотоцикл или путешествует.

На фоне конкурентов Alrendo TS Bravo выделяется не только техническими достоинствами, но и сбалансированной ценой. Например, кроссовый Sur-Ron Light Bee X стоит заметно дешевле, но рассчитан на внедорожные приключения и не так универсален для города. Tinbot ES1-Pro S, напротив, хорошо подходит для городских условий, но уступает TS Bravo по запасу хода и динамике. Тем, кто рассматривает альтернативы, стоит обратить внимание на электроквадроцикл GreenCamel Atacama T110, который больше подходит для бездорожья и взрослых райдеров.

Alrendo TS Bravo может стать одним из самых востребованных электромотоциклов в России благодаря сочетанию скорости, комфорта и практичности. Поддержка зарядки Type 2 обеспечивает интеграцию в городскую инфраструктуру, а большой запас хода позволяет использовать мотоцикл не только для повседневных поездок, но и для дальних маршрутов. Для российских водителей это особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту и расширения сети зарядных устройств.

Тенденция развития электротранспорта в городах укрепляется, и появляются новые модели электроскутеров. Например, недавно на рынке вышел Seev Citycoco Classic 1000W, который, как отмечают эксперты, сочетает высокую мощность и дальний пробег, что делает его привлекательным для среднестатистических дорог — подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях современных электроскутеров .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Хабаровск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться