Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 07:12

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл, который не требует регистрации и специальных прав

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл, который не требует регистрации и специальных прав

Купил и поехал: Электробайк Alrendo TS Bravo, для которого не нужны права «А» и номера

Alrendo TS Bravo: электромотоцикл, который не требует регистрации и специальных прав

Электромотоцикл Alrendo TS Bravo выделяется тем, что его можно использовать сразу после покупки - без регистрации в ГИБДД и получения прав. Это решение может изменить подход к выбору мотоцикла и сделать электротранспорт еще доступнее.

Электромотоцикл Alrendo TS Bravo выделяется тем, что его можно использовать сразу после покупки - без регистрации в ГИБДД и получения прав. Это решение может изменить подход к выбору мотоцикла и сделать электротранспорт еще доступнее.

Альрендо ТС Браво привлекает внимание тем, что позволяет выехать на улицы города буквально через минуту после покупки. Причина проста: номинальная мощность электромотоцикла составляет 3900 Вт, что по действующим правилам дорожного движения относит его к категории мопедов. Это значит, что для управления ТС Браво достаточно прав категории В или М, регистрация в ГИБДД и получение номерных знаков не требуются.

Такой подход избавляет владельцев от бюрократических проволочек и экономит время. Покупатель может сразу направиться в путь, не тратя несколько дней на оформление документов. Это особенно актуально для тех, кто ценит мобильность и не хочет связываться с формальностями.

Альрендо Т.С. Браво выделяет не только эти преимущества. Модель оснащена электродвигателем мощностью 75 кВт и крутящим моментом 120 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, максимальная скорость 140 км/ч. Запас хода на одной зарядке - до 350 км при скорости 60 км/ч, что делает TS Bravo одним из лидеров среди электробайков по дальности.

Зарядка реализована через универсальный разъем Type-2, который позволяет использовать как бытовую розетку, так и общественные зарядные станции. Встроенный TFT-дисплей и Bluetooth обеспечивают доступ к навигации, музыке и звонкам, а мобильное приложение позволяет следить за состоянием мотоцикла и получать уведомления. Для разных условий предусмотрены режимы Eco, City и Sport.

Для российского рынка такие модели могут стать особенно актуальными на фоне роста интереса к экономичным видам транспорта. Важно помнить, что при всех плюсах электромотоцикла, соблюдение ПДД и внимательность на дороге важны для всех участников дорожного движения.

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