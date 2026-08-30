Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 04:02

Alrendo TS Bravo: запас хода 438 км, быстрая зарядка и гарантия на 5 лет

Alrendo TS Bravo: запас хода 438 км, быстрая зарядка и гарантия на 5 лет

58 кВт, 135 км/ч и зарядка за 4 часа: почему Alrendo TS Bravo — новый лидер среди электроскутеров

Alrendo TS Bravo: запас хода 438 км, быстрая зарядка и гарантия на 5 лет

Электробайк Alrendo TS Bravo выделяется не только внушительным запасом хода и мощностью, но и продуманной комплектацией. В условиях роста интереса к электромотоциклам в России эта модель может стать новым ориентиром для тех, кто ищет комфорт и надежность без компромиссов.

Электробайк Alrendo TS Bravo выделяется не только внушительным запасом хода и мощностью, но и продуманной комплектацией. В условиях роста интереса к электромотоциклам в России эта модель может стать новым ориентиром для тех, кто ищет комфорт и надежность без компромиссов.

Alrendo TS Bravo — электробайк, который сразу обращает на себя внимание, сочетая стиль и технические возможности. В эпоху, когда многие устали от классических скутеров и мотоциклов с постоянным обслуживанием, появление таких моделей выглядит как ответ на современный запрос водителя. ТС Браво не требует сложного ухода, не шумит и не вибрирует, но при этом удалось увеличить динамику и дальность хода.

Главная форма - аккумулятор на 17,5 кВт·ч, обеспечивающий до 438 км в городском режиме и около 250 км в смешанном цикле. Это позволяет не только ездить по делам в городе, но и совершать выезды за пределы мегаполиса без постоянных мыслей о подзарядке. Максимальная скорость - 135 км/ч, пиковая мощность достигает 58 кВт, что делает байк уверенным при интенсивном движении. Зарядка занимает всего 4 часа, пока владелец отдыхает или обедает, мотоцикл уже готов к новой поездке.

Комплектация у Alrendo TS Bravo продуманная: задний ход для маневров в ограниченном пространстве, круиз-контроль, ABS, TFT-дисплей с Bluetooth и 17-дюймовые колеса. Тормозная система включает двойные передние диски 300 мм с четырехпоршневыми суппортами и задний диск 240 мм с двухпоршневым суппортом. 

Покупка Alrendo TS Bravo - это не просто приобретение транспорта, а инвестиции в свободу передвижения. 

На фоне растущего интереса к электромотоциклам в России, Alrendo TS Bravo может стать достойной альтернативой как бензиновым моделям, так и другим электробайкам. Для сравнения эксперты отмечают, что даже популярные питбайки, такие как SHARMAX PowerMax 145 MIAMI , уступают TS Bravo по запасу хода и конфигурации. Важно помнить, что электромотоциклы требуют меньшего обслуживания, не требуют замены масла и сцепления, а также позволяют экономить на топливе. 

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