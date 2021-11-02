Альтернатива дорогим шинам: 4 варианта качественных шипованных шин с бюджетным ценником
Tigar
Пусть вас не смущает родина этих шин – Сербия, потому что, во-первых, шины на заводе Tigar стали выпускать еще в 1959, так что опыт в этом деле не малый. А во-вторых, и это должно успокоить всех скептиков, в начале 2000-х компания стала сотрудничать с признанным экспертом в производстве шин, компанией Michelin. Собственно, к настоящему моменту Michelin давно их поглотил, и сербский бренд является частью французской корпорации. Шины Tigar отвечают всем международным стандартам и обладают необходимыми сертификатами качества.
Зимняя шиповка Tigar Ice обойдется вам в среднем в 4,5 тыс. рублей, шины для SUV будут стоить уже от 6,5 тысяч для 185/65.
В отзывах водители отмечают низкий уровень шума, высокое качество самой резины и шипов. При этом шины отлично ведут себя и в снежной каше, и на льду, а главное, не страдают вылетанием шипов в первую же зиму! Тот случай, когда цена вовсе не показатель низкого качества.
Sailun
Да, это Китай. Но в данном случае речь о высококачественном производстве, компания Sailun является частью крупнейшего китайского концерна, ее продукция соответствует всем стандартам и получила международные сертификаты качества. Шины выпускаются разных типоразмеров, причем компания поставляет свою продукцию на крупнейшие рынки, в том числе Северной Америки и Европы.
Минимальная цена зимней шиповки Sailun Ice Blazer WST3 3,5 тысячи, в зависимости от ширины и высоты профиля цены будут варьироваться, но средняя 4,4 тысячи.
По отзывам водителей, шины отличного качества, очень мягкие, отлично держат дорогу при любых условиях – снег, вода, лед. Несмотря на отсутствие в заявленных характеристиках технологии «тихие шины», большинство водителей отмечает их очень низкий уровень шума. Проблем с вылетанием шипов не замечено, в межсезонье цена гораздо ниже и становится очень выгодной для такого качества.
Nexen
Еще одна пока не слишком популярная в массах марка шин, на этот раз из Южной Кореи. Многих смущает именно это – что в стране с теплым климатом могут предложить для суровых русских зим? Однако зимние шины компании Nexen уже успели себя неплохо зарекомендовать на нашем рынке. Высокотехнологичные шины отличает невысокая стоимость – это осознанная политика компании, направленная на то, чтобы ее продукцию могло попробовать как можно больше автовладельцев. В качестве шин Nexen не сомневаются и автопроизводители, многие из которых используют резину этого бренда в качестве штатной.
Средняя стоимость зимних шипованных шин бренда в России составляет 3,9 тыс. рублей. Водители хорошо о них отзываются, отмечая низкий уровень шум, хорошее поведение на поворотах, и в целом хорошую устойчивость на зимних дорогах.
Hankook
Еще один бренд из Южной Кореи, который на сегодня выпускает одни из лучших шин для условий российской зимы. У компании есть заводы в разных странах мира, большинство в Китае. Инновационные разработки являются одним из движущих факторов развития бренда, а наличие филиалов в крупнейших странах Европы и России говорит о высоком спросе на продукцию Hankook.
Средняя цена чуть выше 4,5 тыс. рублей, при этом вы можете не сомневаться в технологичности этой резины. Она хорошо демонстрирует себя не только в городской черте, но и за городом, где снежные накаты, лед и глубокий снег не редкость на дороге.
По отзывам водителей шипованные шины идеальны для нашей зимы, тем более за такую цену. Отлично держат дорогу, не буксуют в снежной каше, и хорошо цепляются за лед. Шипы надежные, не вылетают, при этом шины довольно тихие. По результатам тестирований показали себя не хуже многих премиальных шин, но многое зависит от условий эксплуатации.
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