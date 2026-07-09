Почему спрос на Toyota и Mazda сохраняется несмотря на рост китайских брендов - мнение экспертов

9 июля 2026, 19:59
Альтернативный импорт новых авто в России: всплеск поставок и неожиданные лидеры
Альтернативный импорт новых авто в России: всплеск поставок и неожиданные лидеры
В 2026 году российский рынок новых автомобилей вновь переживает резкий рост альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских производителей, россияне продолжают выбирать проверенные бренды. Эксперты анализируют причины и последствия этого тренда.
Рынок новых автомобилей в России в 2026 году оказался в центре внимания из‑за резкого роста объёмов альтернативного импорта. Примечательно, что около 70 % автомобилей произведены на китайских заводах, однако российские покупатели по‑прежнему отдают предпочтение моделям глобальных брендов.
Лидером по количеству ввезённых машин стала Toyota — 9210 автомобилей, что на 107 % больше, чем годом ранее. Следом идёт Mazda с результатом 6336 штук, а замыкает тройку BMW — 4764 авто. В пятёрку также вошли Volkswagen и Audi, показавшие рекордный рост: +269 % и +416 % соответственно. В десятку популярных брендов попали Mercedes‑Benz, Geely, Honda, Kia и Skoda.
Среди моделей наибольшим спросом пользуется Mazda CX‑5 — 5801 экземпляр. За ней следуют Toyota RAV4 и Highlander, а также Audi Q5 и BMW X3. В топ‑10 вошли Skoda Superb, VW Tiguan, Geely Monjaro, Toyota Camry и Nissan Qashqai. Такой выбор объясняется не только привычкой к известным маркам, но и возможностью сэкономить на утилизационном сборе: большинство популярных версий оснащены двигателями до 160 л. с., что позволяет ввозить их по льготным ставкам.
Эксперты отмечают, что устойчивого роста в этом сегменте ждать не стоит. Параллельный импорт постепенно превращается в нишевый, но системный бизнес, востребованный для моделей, не представленных официально. Однако из‑за роста издержек экономика таких поставок ухудшается, а рынок стабилизируется за счёт укрепления позиций официальных китайских брендов и развития локального производства. Дополнительным фактором остаётся выгодный курс рубля к юаню, что делает ряд моделей более доступными.
По прогнозам, доля импорта в общем объёме новых автомобилей сохранится на уровне около 14 %. Интерес к Toyota, Mazda, Audi, BMW и Volkswagen объясняется не только привычкой, но и доверием к качеству, а также высокой остаточной стоимостью этих машин. Когда разница в цене между китайским кроссовером и автомобилем японского или европейского бренда становится незначительной, многие выбирают проверенные марки.
Любопытно, что отношение к импорту за последние два года заметно изменилось. Если раньше покупатели опасались возможных сложностей с обслуживанием и ремонтом, то теперь таких страхов почти не осталось. Владельцы отмечают, что проблем с запчастями и сервисом не возникает, а опыт эксплуатации «глобальных» брендов, даже если они произведены в Китае, остаётся положительным.
Ситуация на рынке новых автомобилей в России в 2026 году выглядит как переходный этап: параллельный импорт остаётся важным инструментом для тех, кто ищет конкретные модели, но массовый спрос постепенно смещается в сторону официальных поставок и локального производства. Для покупателей это означает больше вариантов выбора и возможность подобрать автомобиль под свои задачи, не опасаясь проблем с сервисом или запчастями.
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