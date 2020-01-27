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27 января 2020, 17:02

FCA обновил медиасистему Uconnect

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Фото: FCA
Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представил обновленную информационно-развлекательную систему Uconnect 5, которая должна стать самой продвинутой в истории автопроизводителя.
FCA обновил медиасистему Uconnect

Фото: FCA

FCA обновил медиасистему Uconnect

Фото: FCA

FCA обновил медиасистему Uconnect

Фото: FCA

FCA обновил медиасистему Uconnect

Фото: FCA

FCA обновил медиасистему Uconnect

Фото: FCA

FCA обновил медиасистему Uconnect
FCA обновил медиасистему Uconnect
FCA обновил медиасистему Uconnect
FCA обновил медиасистему Uconnect
FCA обновил медиасистему Uconnect
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В ближайшее время обновленную медиасистему Uconnect 5 начнут устанавливать на автомобили всех брендов альянса: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Abarth. Разработчики, в первую очередь, сделали акцент на «юзабилити» системы, то есть на удобстве ее использования. Новинка получилась в пять раз более быстрой по сравнению с нынешней версией. Она может запоминать до пяти пользовательских профилей и предоставлять быстрый доступ к часто используемым приложениям.

Еще одна полезная опция – беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto будет особенно актуальна для автомобилей, имеющих функцию беспроводной зарядки смартфонов. Усовершенствованная функция голосового управления поможет найти в навигаторе зарядную станцию для электрокара, переключить радиостанцию или отрегулировать температуру в салоне.

Наконец, медиасистема Uconnect 5 получит самый большой в истории альянса сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и разрешением до 15 млн пикселей в режиме Ultra HD. Обновленная система появится со временем на автомобилях всех брендов FCA в 150 странах мира. Какие именно модели первыми получат новинку, пока не сообщается.


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FCA обновил медиасистему Uconnect
{{material_128745}}В ближайшее время обновленную медиасистему Uconnect 5 начнут устанавливать на автомобили всех брендов альянса: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Abarth. Разработчики, в первую очередь, сделали акцент на «юзабилити» системы, то есть на удобстве ее использования. Новинка получилась в пять раз более быстрой по сравнению с нынешней версией. Она может запоминать до пяти пользовательских профилей и предоставлять быстрый доступ к часто используемым приложениям.Еще одна полезная опция – беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto будет особенно актуальна для автомобилей, имеющих функцию беспроводной зарядки смартфонов. Усовершенствованная функция голосового управления поможет найти в навигаторе зарядную станцию для электрокара, переключить радиостанцию или отрегулировать температуру в салоне.Наконец, медиасистема Uconnect 5 получит самый большой в истории альянса сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и разрешением до 15 млн пикселей в режиме Ultra HD. Обновленная система появится со временем на автомобилях всех брендов FCA в 150 странах мира. Какие именно модели первыми получат новинку, пока не сообщается.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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