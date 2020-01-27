27 января 2020, 17:02
FCA обновил медиасистему Uconnect
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Фото: FCA
Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представил обновленную информационно-развлекательную систему Uconnect 5, которая должна стать самой продвинутой в истории автопроизводителя.
Фото: FCA
Фото: FCA
Фото: FCA
Фото: FCA
Фото: FCA
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Еще одна полезная опция – беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto будет особенно актуальна для автомобилей, имеющих функцию беспроводной зарядки смартфонов. Усовершенствованная функция голосового управления поможет найти в навигаторе зарядную станцию для электрокара, переключить радиостанцию или отрегулировать температуру в салоне.
Наконец, медиасистема Uconnect 5 получит самый большой в истории альянса сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и разрешением до 15 млн пикселей в режиме Ultra HD. Обновленная система появится со временем на автомобилях всех брендов FCA в 150 странах мира. Какие именно модели первыми получат новинку, пока не сообщается.
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какие аналоговые запчасти подходят для альбеа?
Цитата:| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние ...
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