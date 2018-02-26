26 февраля 2018, 18:40
Альянс Fiat Chrysler прекратит выпуск дизельных автомобилей
Согласно плану стратегического развития, который обнародуют в июне, альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) к 2022 году постепенно прекратит выпускать легковые автомобили, оснащенные дизельными моторами.
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Постепенно в течение ближайших четырех лет альянс FCA будет отказываться от агрегатов, работающих на тяжелом топливе. Планируется, что в перспективе, после 2022 года, дизельные двигатели будут доступны лишь в виде опции для коммерческих автомобилей и пикапов, например, для RAM 1500.
В прошлом году доля автомобилей с дизельными моторами в общих продажах FCA составила около 40%. Интересно, что при общем небольшом снижении спроса на дизели в Европе (-8%), альянсу удалось продать здесь чуть больше аналогичных автомобилей (+0,2%).
Ранее Porsche прекратил производство дизельных автомобилей. Последними моделями, оснащенными дизельными моторами, стали Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. По словам компании, в последние годы покупатели все чаще отдают предпочтение гибридным версиям.
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