26 февраля 2018, 18:40

Альянс Fiat Chrysler прекратит выпуск дизельных автомобилей

Согласно плану стратегического развития, который обнародуют в июне, альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) к 2022 году постепенно прекратит выпускать легковые автомобили, оснащенные дизельными моторами.
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Экологические нормы в Европе, да и во всем мире становятся все строже, а пошлины за их превышение – все выше. Поэтому крупные автопроизводители постепенно отходят от дизельных машин, делая ставку на гибридные и электрические технологии. Скоро только небольшие тюнинг-ателье, такие как Alpina, смогут позволить себе выпускать мощные дизельные автомобили. 

Постепенно в течение ближайших четырех лет альянс FCA будет отказываться от агрегатов, работающих на тяжелом топливе. Планируется, что в перспективе, после 2022 года, дизельные двигатели будут доступны лишь в виде опции для коммерческих автомобилей и пикапов, например, для RAM 1500. 

В прошлом году доля автомобилей с дизельными моторами в общих продажах FCA составила около 40%. Интересно, что при общем небольшом снижении спроса на дизели в Европе (-8%), альянсу удалось продать здесь чуть больше аналогичных автомобилей (+0,2%). 

Ранее Porsche прекратил производство дизельных автомобилей. Последними моделями, оснащенными дизельными моторами, стали Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. По словам компании, в последние годы покупатели все чаще отдают предпочтение гибридным версиям.

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Альянс Fiat Chrysler прекратит выпуск дизельных автомобилей
{{material_121472}}Экологические нормы в Европе, да и во всем мире становятся все строже, а пошлины за их превышение – все выше. Поэтому крупные автопроизводители постепенно отходят от дизельных машин, делая ставку на гибридные и электрические технологии. Скоро только небольшие тюнинг-ателье, такие как Alpina, смогут позволить себе выпускать мощные дизельные автомобили. Постепенно в течение ближайших четырех лет альянс FCA будет отказываться от агрегатов, работающих на тяжелом топливе. Планируется, что в перспективе, после 2022 года, дизельные двигатели будут доступны лишь в виде опции для коммерческих автомобилей и пикапов, например, для RAM 1500. В прошлом году доля автомобилей с дизельными моторами в общих продажах FCA составила около 40%. Интересно, что при общем небольшом снижении спроса на дизели в Европе (-8%), альянсу удалось продать здесь чуть больше аналогичных автомобилей (+0,2%). Ранее Porsche прекратил производство дизельных автомобилей. Последними моделями, оснащенными дизельными моторами, стали Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. По словам компании, в последние годы покупатели все чаще отдают предпочтение гибридным версиям.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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