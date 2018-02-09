9 февраля 2018, 16:50
Альянс Fiat-Chrysler взялся за реставрацию автомобилей
Автоконцерн FCA рассказал о специальном подразделении, которое занимается реставрацией классических автомобилей Fiat, Alfa Romeo и Lancia. Новую структуру назвали Reloaded by Creators («Перезагрузка от создателей»).
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Аналогичные подразделения уже созданы при Aston Martin и Jaguar Land Rover. Но английские автопроизводители пошли дальше. Они не только реставрируют старые автомобили, но и воссоздают по их образцу новые. Внешне машины выглядят точными копиями своих предшественников, но в техническом отношении – это абсолютно современные автомобили.
Fiat пока не собирается заниматься таким «новоделом». Специалисты из Reloaded by Creators нацелены на сохранение наследия. Они тщательно отбирают автомобили для реставрации и бережно восстанавливают их до оригинального состояния. На все машины предоставляется гарантия производителя, а покупатели получают сертификаты подлинности. Средства, вырученные от продажи автомобилей, пойдут на поиск и восстановление следующих раритетов.
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