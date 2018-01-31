31 января 2018, 14:41

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi метит в мировые лидеры

В минувшем году международный Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi общими усилиями реализовал в 200 странах более 10,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей 10 марок - Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia и Datsun.
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Успехи Группы Renault очевидны: продажи составили 3 761 634 автомобилей (+8,5%). Это был рекордный год как для самого бренда Renault, так и для Dacia. Дилеры Nissan Motor продали на планете 5 816 278 автомобилей (+4,6%). На рынках США и КНР компания подросла соответственно на 1,9% и 12,2%. В том числе было продано 246 492 Infiniti, что на 7% больше по сравнению с 2016 годом. Mitsubishi Motors отгрузила потребителям 1 030 454 автомобилей, и это на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом.

По информации Альянса, рост продаж обусловлен, прежде всего, успехами на рынке Поднебесной. Годовые продажи здесь выросли до 129 160 автомобилей (+56%). Китай стал крупнейшим рынком для  Mitsubishi Motors. Здесь производится Outlander, спрос на который, по словам представителей Альянса, высок.

Российский рынок для Альянса довольно лакомый кусок, о чем постоянно говорится. Если быть точнее – 5-й в мире с объемом продаж в 2017 году более 578 тыс. ед. (доля на рынке – 36,1%).
К 2022 году Альянс намерен выйти на рубеж в 14 млн проданных автомобилей, при этом на рынок будет выпущено 12 новых электромобилей с нулевым выбросом и 40 автомобилей с системами автономного вождения.

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi метит в мировые лидеры
Успехи Группы Renault очевидны: продажи составили 3 761 634 автомобилей (+8,5%). Это был рекордный год как для самого бренда Renault, так и для Dacia. Дилеры Nissan Motor продали на планете 5 816 278 автомобилей (+4,6%). На рынках США и КНР компания подросла соответственно на 1,9% и 12,2%. В том числе было продано 246 492 Infiniti, что на 7% больше по сравнению с 2016 годом. Mitsubishi Motors отгрузила потребителям 1 030 454 автомобилей, и это на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом.По информации Альянса, рост продаж обусловлен, прежде всего, успехами на рынке Поднебесной. Годовые продажи здесь выросли до 129 160 автомобилей (+56%). Китай стал крупнейшим рынком для  Mitsubishi Motors. Здесь производится Outlander, спрос на который, по словам представителей Альянса, высок.Российский рынок для Альянса довольно лакомый кусок, о чем постоянно говорится. Если быть точнее – 5-й в мире с объемом продаж в 2017 году более 578 тыс. ед. (доля на рынке – 36,1%). К 2022 году Альянс намерен выйти на рубеж в 14 млн проданных автомобилей, при этом на рынок будет выпущено 12 новых электромобилей с нулевым выбросом и 40 автомобилей с системами автономного вождения.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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