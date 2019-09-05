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5 сентября 2019, 17:15

Алый Oldsmobile: я оглянулся посмотреть…

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Фото пользователя 110km.ru
Вслед этим машинам хочется оборачиваться. В приевшемся трафике современного автодизайна они как динозавры. Их часто называют muscle car, и их эпоха безвозвратно прошла, оставив всем тем, кто ее застал, и кто просто тоскует по старым добрым временам, теплую ностальгию.

Этот длиннющий алый Oldsmobile мы случайно повстречали на наб. Фонтанки, под самый занавес летнего туристического сезона. «Американца» было слышно издалека – особый звук мотора, вальяжное покачивание на асфальтовой колее… Песня! Зеваки моментально переориентировали свои взгляды с градостроительных красот Северной Пальмиры и уставились на «старичка».

Oldsmobile Cutlass
От 3.1 л, 162 л.с
«Обожаю такие машины – комментирует фотоснимок в Сети Наталия Гонтар. – Вспоминается фильм «Страх и ненависть в Лас Вегасе». Там такая же машина. Примерно». Пользователь сетей Сергей Васенин: «Никто не спорит - элегантный, вот только лет ему 40 с хвостиком». «Разве это возраст для элегантного мужчины! – отвечает г-жа Гонтар. – 40 - это еще мальчик. При правильном уходе и заботе машины живут долго. Правда, климат у нас не американский. Сырость даёт о себе знать».

«Хорош! – озвучивает свое мнение, подпитанное, видимо, Википедией, Владимир Кудинов. – Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible. Кабриолет 1971 года. Oldsmobile Cutlass — изначально компактный, а в дальнейшем среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся отделением Oldsmobile американской компании General Motors в 1961—1999 годах. В 1976 году автомобиль Oldsmobile Cutlass стал самым продаваемым автомобилем в Северной Америке».

«Таким автомобилям должны ограничивать скорость до 20 км/ч, так как у них полностью отсутствуют современные системы безопасности», - со знанием дела вступает в разговор Николай Никитин. Он, безусловно, прав, наверное, сам не подозревая, что на muscle car мало кто гоняет; совсем не для того их выкатывают на дороги.

Стас Петерсон: «У этой машины отсутствует самый главный элемент безопасности - защита пассажиров при перевороте. Раньше эту проблему решали за счет дуги за задними сиденьями, потом дугу сделали выдвижной при «опрокиде», сейчас элементом безопасности служит массивная рама лобового стекла».

Сергей Васенин: «А вы обратили внимание, что в последнее время появилось много «21-х «Волг», причем в отличном состоянии». Наталья Бутова: «Я как-то видела на Дворцовой набережной парад «горбатых» «Запорожцев» - разноцветных. Незабываемое зрелище".

"Недавно был в Белокаменной - обнаружил там на одной из подземных стоянок этот «желток». Зинаида Филиппович: «Мало места для такой длинной машины». Сергей Васенин: «Это да»…

 


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Форум Oldsmobile Achieva
Есть желания общаться с теми кто знает эту машину
валентин
Fresh Auto Воронеж | отзывы
Цитата:| Кому: Александр Они на ютубе выложили видео, где подробно показали, как делают предпродажку салона, кузова, фар. Как разбирают -собирают, чем полируют. Действительно эффектно получается
Владимир
Мигает чек и троит двигатель Ваз Vesta
Цитата:| Кому: Ген Ген, в итоге получилось исправить проблему? Просто такая же ситуация как у вас, и не могут найти.
Павел
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Алый Oldsmobile: я оглянулся посмотреть…
Этот длиннющий алый Oldsmobile мы случайно повстречали на наб. Фонтанки, под самый занавес летнего туристического сезона. «Американца» было слышно издалека – особый звук мотора, вальяжное покачивание на асфальтовой колее… Песня! Зеваки моментально переориентировали свои взгляды с градостроительных красот Северной Пальмиры и уставились на «старичка».{{model_v2_no_show_2675}} «Обожаю такие машины – комментирует фотоснимок в Сети Наталия Гонтар. – Вспоминается фильм «Страх и ненависть в Лас Вегасе». Там такая же машина. Примерно». Пользователь сетей Сергей Васенин: «Никто не спорит - элегантный, вот только лет ему 40 с хвостиком». «Разве это возраст для элегантного мужчины! – отвечает г-жа Гонтар. – 40 - это еще мальчик. При правильном уходе и заботе машины живут долго. Правда, климат у нас не американский. Сырость даёт о себе знать».«Хорош! – озвучивает свое мнение, подпитанное, видимо, Википедией, Владимир Кудинов. – Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible. Кабриолет 1971 года. Oldsmobile Cutlass — изначально компактный, а в дальнейшем среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся отделением Oldsmobile американской компании General Motors в 1961—1999 годах. В 1976 году автомобиль Oldsmobile Cutlass стал самым продаваемым автомобилем в Северной Америке».«Таким автомобилям должны ограничивать скорость до 20 км/ч, так как у них полностью отсутствуют современные системы безопасности», - со знанием дела вступает в разговор Николай Никитин. Он, безусловно, прав, наверное, сам не подозревая, что на muscle car мало кто гоняет; совсем не для того их выкатывают на дороги. Стас Петерсон: «У этой машины отсутствует самый главный элемент безопасности - защита пассажиров при перевороте. Раньше эту проблему решали за счет дуги за задними сиденьями, потом дугу сделали выдвижной при «опрокиде», сейчас элементом безопасности служит массивная рама лобового стекла». Сергей Васенин: «А вы обратили внимание, что в последнее время появилось много «21-х «Волг», причем в отличном состоянии». Наталья Бутова: «Я как-то видела на Дворцовой набережной парад «горбатых» «Запорожцев» - разноцветных. Незабываемое зрелище". "Недавно был в Белокаменной - обнаружил там на одной из подземных стоянок этот «желток». Зинаида Филиппович: «Мало места для такой длинной машины». Сергей Васенин: «Это да»… 
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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