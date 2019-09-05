Алый Oldsmobile: я оглянулся посмотреть…
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Этот длиннющий алый Oldsmobile мы случайно повстречали на наб. Фонтанки, под самый занавес летнего туристического сезона. «Американца» было слышно издалека – особый звук мотора, вальяжное покачивание на асфальтовой колее… Песня! Зеваки моментально переориентировали свои взгляды с градостроительных красот Северной Пальмиры и уставились на «старичка».
«Хорош! – озвучивает свое мнение, подпитанное, видимо, Википедией, Владимир Кудинов. – Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible. Кабриолет 1971 года. Oldsmobile Cutlass — изначально компактный, а в дальнейшем среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся отделением Oldsmobile американской компании General Motors в 1961—1999 годах. В 1976 году автомобиль Oldsmobile Cutlass стал самым продаваемым автомобилем в Северной Америке».
«Таким автомобилям должны ограничивать скорость до 20 км/ч, так как у них полностью отсутствуют современные системы безопасности», - со знанием дела вступает в разговор Николай Никитин. Он, безусловно, прав, наверное, сам не подозревая, что на muscle car мало кто гоняет; совсем не для того их выкатывают на дороги.
Стас Петерсон: «У этой машины отсутствует самый главный элемент безопасности - защита пассажиров при перевороте. Раньше эту проблему решали за счет дуги за задними сиденьями, потом дугу сделали выдвижной при «опрокиде», сейчас элементом безопасности служит массивная рама лобового стекла».
Сергей Васенин: «А вы обратили внимание, что в последнее время появилось много «21-х «Волг», причем в отличном состоянии». Наталья Бутова: «Я как-то видела на Дворцовой набережной парад «горбатых» «Запорожцев» - разноцветных. Незабываемое зрелище".
"Недавно был в Белокаменной - обнаружил там на одной из подземных стоянок этот «желток». Зинаида Филиппович: «Мало места для такой длинной машины». Сергей Васенин: «Это да»…
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