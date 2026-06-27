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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 15:32

Amazon Leo осталась без российских двигателей: запуск спутников теперь зависит от Ariane 6

Amazon Leo осталась без российских двигателей: запуск спутников теперь зависит от Ariane 6

Российские двигатели закончились: почему судьба спутников Amazon Leo теперь в руках Европы и ракет Ariane 6

Amazon Leo осталась без российских двигателей: запуск спутников теперь зависит от Ariane 6

Amazon столкнулась с нехваткой ракет для вывода спутников Leo после запрета на использование российских двигателей РД-180 в США. Теперь судьба масштабного интернет-проекта зависит от европейских Ariane 6, что может изменить расстановку сил на рынке спутникового интернета.

Amazon столкнулась с нехваткой ракет для вывода спутников Leo после запрета на использование российских двигателей РД-180 в США. Теперь судьба масштабного интернет-проекта зависит от европейских Ariane 6, что может изменить расстановку сил на рынке спутникового интернета.

Ситуация вокруг проекта Amazon Leo наглядно иллюстрирует стремительную трансформацию правил игры на рынке космических запусков, и введение США запрета на использование российских двигателей РД-180 в составе ракет Atlas V поставило компанию в крайне сложное положение, поскольку сотни уже собранных спутников оказались складированы, а привычные пусковые решения стали недоступны.

Ранее основная доля миссий Amazon Leo выполнялась именно на ракетах Atlas V от United Launch Alliance, оснащенных российскими двигателями, но теперь этот канал полностью закрыт, и, как отмечает вице-президент проекта Стив Метайер, производство спутников ведется ежедневно, однако темпы их вывода на орбиту теперь ограничены доступностью альтернативных носителей.

На сегодняшний день Amazon Leo провела двенадцать запусков, выведя более трехсот тридцати спутников, причем семь из них были осуществлены на Atlas V 551, три — на Falcon 9 от SpaceX и еще два — на европейской Ariane 64, при этом предстоящий запуск LE-03 на Ariane 64 должен стать рекордным по массе и количеству аппаратов за один старт, поскольку благодаря новому адаптеру и усиленным ускорителям на орбиту удастся отправить до тридцати шести спутников, и для самой Ariane 64 эта полезная нагрузка станет самой тяжелой за всю историю эксплуатации ракеты.

Примечательно, что Amazon заблаговременно сформировала внушительный портфель контрактов, охватывающий более ста миссий на Atlas V, Falcon 9, Ariane 6, Vulcan Centaur и New Glenn, однако срыв сроков сертификации Vulcan Centaur и New Glenn, усугубленный проблемами с российскими двигателями, вынудил корпорацию обратиться даже к прямому конкуренту — SpaceX, и в сложившихся условиях европейская Ariane 6 стала для Amazon Leo практически единственным стабильным вариантом для обеспечения массовых пусков.

Дополнительным фактором давления выступают требования Федерального авиационного управления США, согласно которым к 2029 году Amazon обязана развернуть всю первую партию из трех тысяч двухсот тридцати двух спутников, причем половину из них — уже к 2026 году, и хотя после аварии на New Glenn регулятор смягчил промежуточные требования, финальный дедлайн остался неизменным, а без кардинального ускорения темпов запусков Amazon рискует окончательно уступить Starlink, где SpaceX полностью контролирует как производство аппаратов, так и цикл их выведения.

Особую уязвимость проекту придает двойная зависимость от Vulcan Centaur и New Glenn, поскольку недавний взрыв New Glenn на стартовой площадке не только вывел из строя комплекс, но и поставил под сомнение надежность двигателей, которые используются также и на Vulcan, а значит, одна техническая проблема способна парализовать два ключевых пусковых направления одновременно.

Ariane 6, являющаяся новейшей европейской ракетой-носителем тяжелого класса, созданной при кооперации европейских стран и поддержке Arianespace, становится все более востребованной в условиях санкций и технологических ограничений, и кейс Amazon Leo отчетливо показывает, насколько критичны диверсификация поставщиков и технологическая независимость.

Если Vulcan Centaur и New Glenn не вернутся в строй в ближайшее время, именно европейские и, вероятно, американские пусковые решения будут определять будущее глобальных интернет-проектов, а в ближайшие годы Ariane 6 становится для Amazon Leo основным инструментом вывода, однако при сохранении текущих темпов компании, возможно, придется вновь обратиться к услугам Falcon 9 от SpaceX, несмотря на жесткую конкуренцию. Эта ситуация отчасти напоминает недавний дефицит топлива в России, когда резко вырос спрос на канистры и присадки, о чем подробнее можно узнать в профильном материале о последствиях топливного кризиса.

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