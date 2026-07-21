Почему ошибка в распознавании дыма у беспилотных авто Zoox может стать проблемой для отрасли

21 июля 2026, 10:54
Amazon отзывает 105 роботакси Zoox из-за сбоя в системе автономного вождения
Amazon отзывает 105 роботакси Zoox из-за сбоя в системе автономного вождения
Компания Zoox, входящая в структуру Amazon, неожиданно приостановила эксплуатацию всех своих роботакси после инцидента в Лас-Вегасе. Причина - сбой в программном обеспечении, который мало кто ожидал. Какие риски это создает для рынка беспилотных автомобилей и что делать операторам - объяснил эксперт.
Новость о массовом отзыве всех 105 беспилотных такси Zoox, принадлежащих Amazon, вызвала широкий резонанс среди автомобилистов. Причина - программная ошибка, из-за которой автономные машины не способны корректно реагировать на густой дым в зонах чрезвычайных ситуаций. Это не просто технический сбой: ситуация наглядно демонстрирует, насколько уязвимы даже самые современные системы автопилота перед нестандартными дорожными условиями.
Как сообщает Autonews, проблема затронула все роботакси Zoox, на которых с 23 апреля по 15 июля 2026 года была установлена определенная версия программного обеспечения. Ошибка проявилась в том, что автомобили могли заезжать в зоны с сильным задымлением, не распознавая угрозу для пассажиров и других участников движения. В компании уточнили, что густой дым способен существенно снизить эффективность сенсоров и алгоритмов автономного управления, что увеличивает риск аварий и мешает работе экстренных служб.
Поводом для экстренного отзыва стал инцидент, произошедший 20 июня в Лас-Вегасе. Тогда беспилотное такси Zoox въехало в район, где бушевал пожар, и только вмешательство дистанционного оператора позволило вывести машину из опасной зоны. По словам представителей компании, участок еще не был огражден дорожными конусами, а сам автомобиль сначала резко затормозил, затем попытался повернуть и остановился. К счастью, никто не пострадал, а внутреннее расследование не выявило других подобных случаев.
Для устранения проблемы Zoox уже выпустила обновление программного обеспечения, которое должно повысить способность системы обнаруживать густой дым, в том числе возникающий при возгорании электромобилей. До завершения установки обновления компания ввела временные ограничения на работу роботакси в районах с потенциально активными очагами пожаров. Это решение выглядит логичным, учитывая, что в последние годы количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, заметно выросло не только в США, но и в других странах.
Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут стать серьезным вызовом для всей индустрии беспилотного транспорта. Даже при высоком уровне автоматизации, системы остаются уязвимыми к редким, но опасным сценариям, которые сложно предусмотреть на этапе тестирования. Важно, что Zoox оперативно отреагировала на проблему и не стала замалчивать инцидент, а сразу уведомила Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) и ввела необходимые меры предосторожности.
Для мирового рынка эта история служит напоминанием: внедрение беспилотных технологий требует не только совершенствования программного обеспечения, но и постоянного контроля за реальными условиями эксплуатации. По имеющимся данным, пока не зафиксировано массовых случаев подобных сбоев, однако с ростом числа автономных автомобилей такие риски становятся все более актуальными. Важно учитывать, что даже самые продвинутые алгоритмы могут ошибаться в нестандартных ситуациях, а значит, роль дистанционных операторов и систем экстренного вмешательства останется ключевой еще долгое время.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Zoox - одна из немногих компаний, получивших разрешение на коммерческую эксплуатацию роботакси в США; массовый отзыв автомобилей из-за программных ошибок - редкость для отрасли; обновления ПО для автономных систем обычно проходят незаметно для пользователей, но в данном случае речь идет о безопасности на дорогах. Этот случай подчеркивает, что развитие беспилотных технологий невозможно без постоянного анализа и устранения новых угроз, а также тесного взаимодействия производителей с регуляторами и службами безопасности.
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