Amazon Zoox вывела роботакси на серию: 100 машин в неделю, новый свет и дизайн — что изменилось для пассажиров

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 09:17

Amazon Zoox запускает массовое производство нового роботакси с обновленным дизайном

Amazon Zoox запускает массовое производство нового роботакси с обновленным дизайном

Amazon Zoox вывела роботакси на серию: 100 машин в неделю, новый свет и дизайн — что изменилось для пассажиров

Amazon Zoox запускает массовое производство нового роботакси с обновленным дизайном

Amazon Zoox переходит к промышленному выпуску автономных роботакси с улучшенной системой взаимодействия и новым интерьером. Производство стартует в Калифорнии, что может изменить рынок городских перевозок уже в ближайший год.

Amazon Zoox переходит к промышленному выпуску автономных роботакси с улучшенной системой взаимодействия и новым интерьером. Производство стартует в Калифорнии, что может изменить рынок городских перевозок уже в ближайший год.

Amazon Zoox выходит на новый этап: официально представлена серийная версия автономного роботакси, предназначенная для массового производства. Это событие может стать поворотным для всей индустрии беспилотного транспорта, поскольку речь идет не о концепции, а о готовой к эксплуатации машине, способной работать в стандартных городских условиях.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемую «коробочную» форму, впервые показанную ещё в 2020 году, однако внутренние решения и взаимодействие с окружением претерпели изменения. Ключевое новшество — переработанная световая и сигнальная система: теперь отражатели могут менять цвет, что позволяет чётко различать переднюю и заднюю части машины. Это особенно важно для симметричного кузова, лишённого традиционных ориентиров.

Серьёзные изменения коснулись и аудиосистемы: динамики и микрофоны, встроенные в двери, теперь обеспечивают двустороннюю связь. Пассажиры могут напрямую общаться с пешеходами, службами экстренной помощи или операторами поддержки Zoox. Такой подход повышает безопасность и прозрачность поведения автономного транспорта в сложных дорожных ситуациях.

Интерьер также не остался без внимания. В салоне появились светлые оттенки, сиденья цвета «алоэ-грин» и серо-каменное покрытие пола. Кресла стали мягче и эргономичнее, подголовники — комфортнее. Сенсорный экран стал ярче и контрастнее, а подстаканники увеличились в размерах, что особенно актуально для длительных поездок по городу. При этом базовая компоновка осталась прежней: четыре пассажира размещаются друг напротив друга, как в небольшом вагоне, что подчёркивает отказ от традиционных автомобильных решений.

Производство новых машин налажено на заводе в Хейворде, штат Калифорния. По информации Zoox, предприятие способно выпускать до 100 автомобилей в неделю, что открывает путь к масштабированию услуг уже в 2026 году. Однако реальные темпы будут зависеть от регуляторных разрешений и готовности инфраструктуры в разных регионах.

Сервис роботакси уже работает на Лас-Вегас-Стрип с сентября 2025 года, и обновлённые машины постепенно пополняют парк. Это первый случай, когда автономный транспорт переходит от экспериментальных испытаний к промышленному производству и регулярной эксплуатации в городской среде.

Для российского рынка запуск Zoox может представлять интерес как пример успешного внедрения беспилотных технологий в инфраструктуре мегаполиса. Важно отметить, что массовое производство автономных машин требует не только технического обеспечения, но и гибкой нормативной базы. Именно способность быстро масштабировать выпуск и адаптироваться к требованиям разных юрисдикций становится главным конкурентным преимуществом на рынке робомобилей. Кроме того, опыт Zoox может быть использован российскими компаниями, планирующими запуск собственных сервисов автономных перевозок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Мурманск Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться