Amazon Zoox вывела роботакси на серию: 100 машин в неделю, новый свет и дизайн — что изменилось для пассажиров

Amazon Zoox запускает массовое производство нового роботакси с обновленным дизайном

Amazon Zoox переходит к промышленному выпуску автономных роботакси с улучшенной системой взаимодействия и новым интерьером. Производство стартует в Калифорнии, что может изменить рынок городских перевозок уже в ближайший год.

Amazon Zoox переходит к промышленному выпуску автономных роботакси с улучшенной системой взаимодействия и новым интерьером. Производство стартует в Калифорнии, что может изменить рынок городских перевозок уже в ближайший год.

Amazon Zoox выходит на новый этап: официально представлена серийная версия автономного роботакси, предназначенная для массового производства. Это событие может стать поворотным для всей индустрии беспилотного транспорта, поскольку речь идет не о концепции, а о готовой к эксплуатации машине, способной работать в стандартных городских условиях.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемую «коробочную» форму, впервые показанную ещё в 2020 году, однако внутренние решения и взаимодействие с окружением претерпели изменения. Ключевое новшество — переработанная световая и сигнальная система: теперь отражатели могут менять цвет, что позволяет чётко различать переднюю и заднюю части машины. Это особенно важно для симметричного кузова, лишённого традиционных ориентиров.

Серьёзные изменения коснулись и аудиосистемы: динамики и микрофоны, встроенные в двери, теперь обеспечивают двустороннюю связь. Пассажиры могут напрямую общаться с пешеходами, службами экстренной помощи или операторами поддержки Zoox. Такой подход повышает безопасность и прозрачность поведения автономного транспорта в сложных дорожных ситуациях.

Интерьер также не остался без внимания. В салоне появились светлые оттенки, сиденья цвета «алоэ-грин» и серо-каменное покрытие пола. Кресла стали мягче и эргономичнее, подголовники — комфортнее. Сенсорный экран стал ярче и контрастнее, а подстаканники увеличились в размерах, что особенно актуально для длительных поездок по городу. При этом базовая компоновка осталась прежней: четыре пассажира размещаются друг напротив друга, как в небольшом вагоне, что подчёркивает отказ от традиционных автомобильных решений.

Производство новых машин налажено на заводе в Хейворде, штат Калифорния. По информации Zoox, предприятие способно выпускать до 100 автомобилей в неделю, что открывает путь к масштабированию услуг уже в 2026 году. Однако реальные темпы будут зависеть от регуляторных разрешений и готовности инфраструктуры в разных регионах.

Сервис роботакси уже работает на Лас-Вегас-Стрип с сентября 2025 года, и обновлённые машины постепенно пополняют парк. Это первый случай, когда автономный транспорт переходит от экспериментальных испытаний к промышленному производству и регулярной эксплуатации в городской среде.

Для российского рынка запуск Zoox может представлять интерес как пример успешного внедрения беспилотных технологий в инфраструктуре мегаполиса. Важно отметить, что массовое производство автономных машин требует не только технического обеспечения, но и гибкой нормативной базы. Именно способность быстро масштабировать выпуск и адаптироваться к требованиям разных юрисдикций становится главным конкурентным преимуществом на рынке робомобилей. Кроме того, опыт Zoox может быть использован российскими компаниями, планирующими запуск собственных сервисов автономных перевозок.