Семейный кроссовер и городской хэтчбек: что ждет покупателей Амберавто в следующем году

Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году

В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.

В 2026 году российский рынок электромобилей пополнится сразу двумя новыми моделями от бренда «Амберавто». Как сообщает Российская Газета, компания намерена представить семейный кроссовер «Амберавто А7» и компактный хэтчбек «Амберавто А3» уже в третьем квартале следующего года. Ожидания от этих новинок высоки: производитель делает ставку на современные технологии и адаптацию к городским условиям.

Кроссовер «А7» позиционируется как автомобиль для всей семьи. Его габариты - длина 4640 мм и колесная база 2770 мм - позволяют рассчитывать на просторный салон и комфортные поездки даже на дальние расстояния. Электрическая платформа, по словам представителей компании, обеспечит плавный ход и экономичность, а также минимальный уровень шума в салоне. Модель ориентирована на тех, кто ценит универсальность и безопасность, но не готов отказываться от экологичных решений.

Второй новинкой станет «Амберавто А3» - компактный хэтчбек, рассчитанный на молодых и активных жителей мегаполисов. Его длина составляет 3720 мм, а колесная база - 2390 мм, что делает автомобиль маневренным и удобным для ежедневных поездок по городу. Производитель обещает современный дизайн, расширенный набор опций и доступную стоимость, чтобы привлечь новую аудиторию, которая только начинает знакомство с электромобилями.

Стоит отметить, что «Амберавто» уже успел закрепиться на рынке: по информации Российская Газета, в России реализовано более тысячи электрических седанов «Амберавто А5». Юбилейный автомобиль был передан клиентке из Краснодара в конце ноября. На сегодняшний день дилерская сеть бренда насчитывает 12 точек в 9 городах, что позволяет охватить значительную часть страны.

В мае текущего года компания также представила обновленную версию седана «А5» в комплектации Business. Производство всех моделей налажено на заводе «Автотор», а стоимость актуальной версии начинается от 3 150 000 рублей. Ожидается, что с выходом новых моделей интерес к марке только усилится, а конкуренция на рынке электромобилей станет еще острее.