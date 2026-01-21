Два автосалона, неожиданный старт: что ждет покупателей Амберавто

21 января 2026, 15:57
Амберавто официально выходит на рынок Петербурга: выбран первый дилер
В Петербурге появился первый официальный дилер Амберавто. Бренд готовит масштабное наступление. Подробности о планах и перспективах держатся в секрете. Интрига вокруг марки нарастает.
В Санкт-Петербурге стартует новая глава для автомобильного бренда Амберавто - компания определилась с первым официальным дилером в городе. Как сообщает AutoRun SPb, автомобили марки вскоре появятся сразу в двух автосалонах одного крупного холдинга, расположенных на севере и юго-западе мегаполиса. Это событие может стать поворотным моментом для присутствия Амберавто на северо-западе России.
До этого момента бренд не имел официальных точек продаж в Петербурге, и лишь немногие автомобили Амберавто А5 были зарегистрированы в городе в прошлом году - всего 13 экземпляров. Несмотря на скромные цифры, интерес к марке среди местных автолюбителей заметно растет. Ожидания от официального старта продаж подогреваются слухами о расширении модельного ряда и возможных специальных предложениях для первых покупателей.
По данным Автостат, в 2025 году по всей России было зарегистрировано 1126 новых автомобилей Амберавто. Это не рекордные показатели, но для молодого бренда - весьма достойный результат. Особенно если учесть, что компания только начинает строить дилерскую сеть в ключевых регионах страны. Петербург, как второй по величине рынок после Москвы, становится для Амберавто стратегически важной точкой роста.
Выбор сразу двух дилерских центров в разных частях города - ход, который может сыграть на руку бренду. Это позволит охватить максимально широкую аудиторию и сделать автомобили Амберавто более доступными для жителей разных районов. Впрочем, пока представители компании не раскрывают подробностей о планах по запуску продаж и не называют точные даты открытия салонов. Интрига сохраняется, а потенциальные покупатели гадают, какие модели и комплектации появятся первыми.
Если Вы не знали, Амберавто - относительно молодой игрок на российском рынке, который за короткое время сумел привлечь внимание благодаря сочетанию доступной цены и современного оснащения. Первая модель бренда, Амберавто А5, позиционируется как практичный городской седан с акцентом на комфорт и безопасность. Компания активно расширяет линейку и делает ставку на развитие дилерской сети в крупных городах России.
