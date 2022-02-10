Американцев попросили назвать «автомобиль мечты»: оказалось, они разучились мечтать
В опросе приняли участие 1 172 человека в возрасте от 18 до 80 лет. Исследование не претендует на научность, но дает представление об общих тенденциях. Каждый третий участник заявил, что его автомобиль мечты – это кроссовер или внедорожник. И лучше всего, если он будет черным. Что же касается брендов, то американцы считают самыми желанными не Ferrari, Lamborghini или Bugatti, а BMW. Среди качеств на первое место ставят управляемость, а дизайн – занимает лишь седьмое.
Второе место в рейтинге самых желанных брендов занял Ford, а третье – Audi. Об электрокаре Tesla мечтает каждый десятый американец. Неудивительно, что на дорогах США можно встретить так много черных Ford Expeditions и BMW X5. Можно только порадоваться, что все эти люди водят автомобили своей мечты.
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