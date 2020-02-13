13 февраля 2020, 18:06
Американцы назвали самые надежные автомобили 2020 года
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Фото: Genesis-
Американское аналитическое агентство J.D. Power опубликовало очередной рейтинг автомобильных брендов, которые выпускают самые качественные автомобили. На этот раз эксперты изучили отзывы владельцев трехлетних машин. Корейский Genesis впервые потеснил японский Lexus.
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В ходе исследования специалисты J.D. Power опросили в США владельцев 100 автомобилей 2017 года выпуска и зафиксировали все жалобы и нарекания, которые у них возникали в течение последних 12 месяцев. У лидера рейтинга Genesis оказалось 89 жалоб на сотню автомобилей. У занявшего вторую строчку Lexus набралось ровно 100 проблем. На третьем месте оказался американский Buick с результатом 103 неисправности. Эта же марка стала лучшей в массовом сегменте.
Средний показатель по выборке был равен 134 проблемам на сотню автомобилей. По сравнению в 2018 года этот показатель сократился на 8 пунктов. Места с четвертого по десятое распределились следующим образом: Porsche (104), Toyota (113), Volkswagen (116), Lincoln (119), BMW (123), Chevrolet (123) Ford (126), Mazda (130), Cadillac (131), Hyundai (132), Kia (132) и Audi (136). На противоположном конце списка оказались Land Rover (220), Chrysler (214), Jaguar (186) и Volvo (185).
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20.01.2020, 00:22
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
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