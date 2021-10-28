Американцы придумали новый суровый краш-тест и проверили 20 кроссоверов: на «отлично» справился только один (видео)
Фото: IIHS
На краш-тесте второго поколения проверили 20 компактных кроссоверов. Их них высшей оценки удостоился лишь один – это Mazda CX-5. Результаты девяти признали хорошими: Audi Q3, Honda CR-V, Subaru Forester, Nissan Rogue (в России – X-Trail), Toyota RAV4, Toyota Venza, Volvo XC40, а также Chevrolet Trax и Buick Encore. Еще восемь кроссоверов показали удовлетворительный результат: Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair. Два кроссовера и вовсе провалили обновленный тест: Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross.
- 1 530 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 2 666 000 РMazda CX-5 2018 в Москве
- 2 450 000 РMazda CX-5 2017 в Москве
- 1 940 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 2 625 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 1 475 000 РMazda CX-5 2016 в Москве
- 1 630 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 2 445 000 РMazda CX-5 2017 в Москве
- 2 620 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
- 2 649 000 РMazda CX-5 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий