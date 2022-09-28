Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд

По прогнозам экспертов J.D. Power и LMC Automotive, в сентябре 2022 года американцы потратили больше денег на новые автомобили, чем в любой предыдущий сентябрь за всю историю наблюдений. Цены на новые автомобили продолжают расти, у дилеров сохраняется дефицит машин, связанный с кризисом на рынке полупроводников, но ничто не останавливает покупателей. Ожидается, что в сентябре будет продано порядка 960 тысяч новых автомобили или на 5,4% больше, чем годом ранее, пишет Reuters

Одновременно растет и средняя сумма сделки, что позволит по итогам сентября установить очередной рекорд. Столько денег американцы на покупку автомобилей еще не тратили. Плюс ко всему продажи автомобилей еще не ощутили влияние продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики США. Федеральная резервная система сдерживает инфляцию.

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