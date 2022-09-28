Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
Одновременно растет и средняя сумма сделки, что позволит по итогам сентября установить очередной рекорд. Столько денег американцы на покупку автомобилей еще не тратили. Плюс ко всему продажи автомобилей еще не ощутили влияние продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики США. Федеральная резервная система сдерживает инфляцию.
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28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
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28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
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28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
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28.09.2022, 14:35
В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
28 сентября в Липецке прошла торжественная церемония открытия автозавода «Моторинвест». Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro с мотором мощностью 163 сил.Читать далее
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28.09.2022, 13:23
Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена
Спустя год после премьеры яркого концепта, компания BMW показала серийную версию кроссовера XM. Это первый автомобиль BMW Motorsport, не имеющий обычного «гражданского» аналога в линейке BMW со времен среднемоторного суперкара M1 конца 1970-х годов.Читать далее
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28.09.2022, 12:01
Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео
Утром в среду, 28 сентября на Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из водителей зазевался, не заметил стоящий в правой полосе автомобиль и отправил свою машину кубарем катиться по дороге.Читать далее
-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
-
28.09.2022, 14:35
В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
28 сентября в Липецке прошла торжественная церемония открытия автозавода «Моторинвест». Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro с мотором мощностью 163 сил.Читать далее
-
28.09.2022, 13:23
Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена
Спустя год после премьеры яркого концепта, компания BMW показала серийную версию кроссовера XM. Это первый автомобиль BMW Motorsport, не имеющий обычного «гражданского» аналога в линейке BMW со времен среднемоторного суперкара M1 конца 1970-х годов.Читать далее
-
28.09.2022, 12:01
Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео
Утром в среду, 28 сентября на Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из водителей зазевался, не заметил стоящий в правой полосе автомобиль и отправил свою машину кубарем катиться по дороге.Читать далее
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