Американцы сравнили «Буханку» с тостером (видео)
Фото: youtube.com / The Fast Lane Truck
Тестовая поездка проходила по обычным проселочным дорогам, которые бы не доставили особых проблем даже обычным «паркетникам». Видимо, ютуберы заранее подстраховались, чтобы «родной» Wrangler ненароком не опозорился перед русским автомобилем, сконструированным еще при советской власти. Внедорожники переваливались по корням, взбирались на пологие холмы и форсировали не самые глубокие лужи.
Тем не менее, «Буханка» произвела впечатление не только на блогеров, но и на зрителей. В комментариях отмечали ее функциональность и невысокую цену. Многие выражали желание купить такой автомобиль для поездок на рыбалку. «Буханку» сравнивали с «мини-КамАЗом» и «русским злым тостером». Но все сошлись во мнении, что машина сделана для работы, а не для комфорта, как и вся техника в СССР.
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