2 миллиарда долларов убытка и иск на миллионы: как пошлины Трампа спровоцировали войну клиентов с Toyota

Американцы требуют компенсацию от Toyota за рост цен из-за пошлин на авто

В США разгорается скандал: владельцы Toyota требуют вернуть им деньги, которые они переплатили из-за новых пошлин. Коллективный иск уже в суде, а юристы спорят, кто получит компенсацию, если автогигант выиграет дело. Почему это важно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей эта история - не просто зарубежная новость, а наглядный пример того, как мировые экономические решения могут напрямую влиять на стоимость автомобилей и права покупателей. Ситуация вокруг Toyota в США показывает, что даже крупнейшие автоконцерны не застрахованы от судебных разбирательств, если речь идет о защите интересов клиентов и справедливости ценообразования.

В Соединенных Штатах против Toyota подан коллективный иск, в котором американские покупатели требуют вернуть им часть денег, потраченных на покупку или лизинг автомобилей японской марки. Причина - резкое повышение цен, вызванное увеличением таможенных пошлин на импортные машины и запчасти, введенных администрацией Дональда Трампа в 2025 году. Как утверждают истцы, компания переложила все дополнительные расходы на плечи клиентов, что, по их мнению, несправедливо и требует компенсации.

По информации Carscoops, один из истцов из Калифорнии настаивает на возврате значительной суммы, уплаченной за автомобиль Toyota. Адвокаты группы заявляют, что если автопроизводитель получит компенсацию от правительства США за уплаченные пошлины, то часть этих средств должна быть возвращена конечным покупателям. В иске отмечается, что речь идет о машинах, приобретенных или взятых в лизинг с февраля 2025 по февраль 2026 года - именно в этот период действовали максимальные тарифы.

Тарифы на импорт японских автомобилей в США достигали 27,5%, а затем были снижены до 15%. Это привело к миллиардным потерям для японских автогигантов. Только за полгода, по данным Nikkei, семь крупнейших производителей из Японии недосчитались почти 10 миллиардов долларов прибыли. Для Toyota последствия оказались особенно тяжелыми: в 2026 финансовом году компания зафиксировала операционный убыток в размере около 2 миллиардов долларов, полностью потеряв прибыль в американском регионе.

В ответ на такие убытки Toyota и другие японские автоконцерны подали иск к администрации Трампа, требуя полного возврата уплаченных пошлин и признания их незаконными. Однако пока судебные процессы продолжаются, американские клиенты не уверены, получат ли они хоть какую-то компенсацию, если автопроизводитель выиграет спор с государством. Юристы отмечают, что возврат средств конечным покупателям может превратиться в сложную юридическую и логистическую задачу, где выиграют в первую очередь адвокаты.

Коллективный иск против Toyota подан в федеральный суд Калифорнии. В нем четко прописано, что истцы рассчитывают на часть любых средств, которые компания сможет взыскать с правительства США. Пока же Toyota не делала официальных заявлений о возможных выплатах клиентам, если пошлины будут возвращены. Эксперты считают, что даже если суды обяжут власти США компенсировать автопроизводителям убытки, распределение этих денег между тысячами покупателей может занять годы и потребовать отдельного контроля.

Скандал вокруг Toyota - это не только борьба за деньги, но и важный сигнал для всех, кто следит за изменениями на рынке автомобилей. В условиях, когда внешнеполитические решения напрямую отражаются на кошельках покупателей, вопрос справедливости и прозрачности становится как никогда острым. Российским автолюбителям стоит внимательно следить за развитием этой истории: подобные ситуации могут повлиять и на отечественный рынок, особенно если речь идет о новых пошлинах или изменениях в правилах импорта.