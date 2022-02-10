Американцы успешно испытали беспилотный вертолет Black Hawk
Фото: thedrive.com
Управляла всеми функциями электроника. Изначально система автоматизации труда летных экипажей (ALIAS), разрабатывалась в помощь летчикам, по аналогии с автомобильными электронными ассистентами. Она должна была сделать полет более безопасным в условиях плохой видимости или взять управление на себя в случае экстренной ситуации. Переключаться между ручным и беспилотным режимом можно простым нажатием тумблера.
Уже сейчас система ALIAS открывает новые возможности. Вертолетом можно управлять в любое время дня и ночи, с пилотами и без них, а также в различных погодных условиях или в ограниченном пространстве. Система сможет автоматически обнаруживать и предотвращать опасные ситуации, ведущие к несчастным случаям, тем самым спасая жизни. Кроме того, беспилотные вертолеты предполагают задействовать в снабжении.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 1 289 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий