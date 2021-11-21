Американцы в восторге от нашего УАЗ «Патриот»: в первый же день заказов собрали на 3,8 млн долларов
Фото: daily-motor.ru
Фото: daily-motor.ru
Фото: daily-motor.ru
Фото: daily-motor.ru
Американские покупатели могут выбирать из двух модификаций. «Экстремальный» УАЗ «Патриот» отличается черными колесными дисками, обутыми в «зубастые» покрышки, брутальным обвесом кузова, стальными силовыми бамперами и красными буксировочными проушинами в духе внедорожников Jeep.
Автомобили оснащены стандартным 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ Pro мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, привод – постоянный задний и подключаемый полный. Цены начинаются от 26,4 тыс. долларов или порядка 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Дороже чем в России, но существенно дешевле любого полноприводного американского внедорожника. Кроме того, компания Bremach обещает внушительную гарантию на автомобиль: 5 лет или 100 тыс. км, а на трансмиссию – 10 лет или 200 тыс. км.
Представители Bremach сообщили, что за первые 24 часа они получили депозитов на 3,8 млн долларов. Количество зарезервированных машин не называется, но минимальный задаток составляет 100 долларов. Первые покупатели получат свои машины в 2022 году.
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