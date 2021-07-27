Американцы вышли на митинг, требуя возродить марку бюджетных автомобилей
Фото: Fox 2 Detroit
В конце 2008 года концерн General Motors принял решение сосредоточиться на развитии четырех основных брендов: Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC. Компанию Saturn попытались продать, но переговоры зашли в тупик. Тем не менее, представители автогиганта до сих пор не исключают, что марка может возродиться.
Пришедшие к штаб-квартире митингующие размахивали лозунгами, написанными обычными маркерами на листах бумаги: «Нам снова нужна дешевая дрянь!», «Я хочу иметь возможность позволить себе машину, черт возьми!», «Saturn Matters» (по аналогии с движением Black Lives Matters), «Plastic is Fantastic». Многие журналисты приняли митинг за чистую монету. На поверку это оказалась шуточная акция, проходившая в рамках развлекательного мероприятия Lemon Rally, которое предполагает участие в разных несерьезных конкурсах и соревнованиях на автомобильную тему.
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