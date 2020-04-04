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4 апреля 2020, 19:37

Американец купил Chevrolet C8 Corvette и на следующий день его разбил

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Фото: carscoops.com
Бывает иногда такая непруха, когда не успеваешь толком насладиться только что приобретенным автомобилем, и на тебе – авария... В кошмарном сне покупатель дорогого Chevrolet C8 Corvette не мог представить, что нечто подобное случится с ним.
Американец купил Chevrolet C8 Corvette и на следующий день его разбил

Фото: carscoops.com

Некий житель американской Флориды, а по совместительству активный пользователь Facebook, поведал подписчикам о своем счастье – покупке 2 апреля 2020 года совершенного нового спорткара. А уже 3 апреля на его страничке была опубликована фотография разбитого автомобиля.

Chevrolet Corvette
От 6.2 л, 659 л.с
Новый от 6 200 000 до 8 800 000 Р
«Корветт», судя по отзывам, врезался в старенький Hyundai Accent и получил приличные повреждения кузова. Но все эти элементы из стали и углеводородного волокна вскоре можно будет восстановить – автомобиль был застрахован. К счастью, оба участника ДТП отделались легкими травмами и испугом. 

Среднемоторный Chevrolet C8 Corvette 2020 года в американских шоу-румах предлагается от 60 000 долларов. Если доукомплектовать спорткар рядом полезных опций, цена может дойти до 72 000 долларов.

В списке базового оборудования числятся: двухзонный автоматический климат-контроль, задние датчики парковки,  аудиосистема Bose с 10-ю динамикми, 8-дюймовый информационно-развлекательный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 12-дюймовый дисплей и светодиодные фары.

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Just_L
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Красивая тачка, конечно. Отчиму предлагают такую взять, а он задумался. Там движок нужно перебирать, говорят, а он вроде как и хочет, а вроде и нет) Заходил сюда https:// www.autopriwos.ru/ catalogue-engines/ index.html а там и нет такой модели, только лачети, матиз и нубира какая-то) ) Собственно не ...
Максим Ляпунов
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классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
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Американец купил Chevrolet C8 Corvette и на следующий день его разбил
Некий житель американской Флориды, а по совместительству активный пользователь Facebook, поведал подписчикам о своем счастье – покупке 2 апреля 2020 года совершенного нового спорткара. А уже 3 апреля на его страничке была опубликована фотография разбитого автомобиля.{{model_v2_no_show_1852}} «Корветт», судя по отзывам, врезался в старенький Hyundai Accent и получил приличные повреждения кузова. Но все эти элементы из стали и углеводородного волокна вскоре можно будет восстановить – автомобиль был застрахован. К счастью, оба участника ДТП отделались легкими травмами и испугом.  Среднемоторный Chevrolet C8 Corvette 2020 года в американских шоу-румах предлагается от 60 000 долларов. Если доукомплектовать спорткар рядом полезных опций, цена может дойти до 72 000 долларов. В списке базового оборудования числятся: двухзонный автоматический климат-контроль, задние датчики парковки,  аудиосистема Bose с 10-ю динамикми, 8-дюймовый информационно-развлекательный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 12-дюймовый дисплей и светодиодные фары.
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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