Американец купил Chevrolet C8 Corvette и на следующий день его разбил
- 197
- 0
Фото: carscoops.com
Некий житель американской Флориды, а по совместительству активный пользователь Facebook, поведал подписчикам о своем счастье – покупке 2 апреля 2020 года совершенного нового спорткара. А уже 3 апреля на его страничке была опубликована фотография разбитого автомобиля.
Среднемоторный Chevrolet C8 Corvette 2020 года в американских шоу-румах предлагается от 60 000 долларов. Если доукомплектовать спорткар рядом полезных опций, цена может дойти до 72 000 долларов.
В списке базового оборудования числятся: двухзонный автоматический климат-контроль, задние датчики парковки, аудиосистема Bose с 10-ю динамикми, 8-дюймовый информационно-развлекательный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 12-дюймовый дисплей и светодиодные фары.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве