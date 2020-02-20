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20 февраля 2020, 20:45

Американец отсудил номерной знак «IM GOD» и $150 тыс.

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Фото: washingtonpost.com
Американец Бен Харт получил желаемый автомобильный номерной знак «IM GOD» и 150 тысяч долларов (9,5 млн руб.) в придачу. Окружной судья США постановил, что отказ департамента транспорта штата Кентукки выдать табличку с данной надписью, нарушает конституционное право на свободу слова.
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Бену Харту 80 лет, атеистом он стал еще в 15, когда задумался о смысле бытия. Ранее он жил в Огайо, где ему без проблем выдали табличку «IM GOD». Как говорит сам Харт, сообщение имеет простую цель. «Я хочу, чтобы люди думали», - сказал он. «Вот и весь смысл: думай».

В Огайо за 12 лет к нему только пару раз обращались с вопросами. Одна женщина сказала, что он не Бог, и он ответил, что, если она это докажет, он даст ей 100 долларов. Деньги тогда остались при Бене. В другой раз женщина подошла к нему на заправке и сказала: «Я всегда хотела встретиться с тобой».

Судебная тяжба в Кентукки длилась 4 года. Защищать права Бена Харта вызвались адвокаты ACLU и фонда «Свобода от религии». Департамент транспорта утверждал, что номерной знак является в своем роде правительственной речью и передает «знак одобрения» со стороны государства. Адвокаты представили судье иные таблички, которые ранее были одобрены. Среди них «UDDER»,«BOOGR»,«JUICY»,«W8LOSS», «FATA55», «GODLVS», «TRYGOD», «1GOD» и «NOGOD». Все эти надписи получили официальное одобрение в Кентукки.

В результате Харту выдали долгожданную табличку и он смог установить ее на своем автомобиле. «Я думал, что умру прежде, чем получу его», - сказал 80-летний американец. Суд постановил, что отказ выдать номерной знак был чистой дискриминацией неверующих.
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Американец отсудил номерной знак «IM GOD» и $150 тыс.
{{material_128691}}Бену Харту 80 лет, атеистом он стал еще в 15, когда задумался о смысле бытия. Ранее он жил в Огайо, где ему без проблем выдали табличку «IM GOD». Как говорит сам Харт, сообщение имеет простую цель. «Я хочу, чтобы люди думали», - сказал он. «Вот и весь смысл: думай».В Огайо за 12 лет к нему только пару раз обращались с вопросами. Одна женщина сказала, что он не Бог, и он ответил, что, если она это докажет, он даст ей 100 долларов. Деньги тогда остались при Бене. В другой раз женщина подошла к нему на заправке и сказала: «Я всегда хотела встретиться с тобой».Судебная тяжба в Кентукки длилась 4 года. Защищать права Бена Харта вызвались адвокаты ACLU и фонда «Свобода от религии». Департамент транспорта утверждал, что номерной знак является в своем роде правительственной речью и передает «знак одобрения» со стороны государства. Адвокаты представили судье иные таблички, которые ранее были одобрены. Среди них «UDDER»,«BOOGR»,«JUICY»,«W8LOSS», «FATA55», «GODLVS», «TRYGOD», «1GOD» и «NOGOD». Все эти надписи получили официальное одобрение в Кентукки.В результате Харту выдали долгожданную табличку и он смог установить ее на своем автомобиле. «Я думал, что умру прежде, чем получу его», - сказал 80-летний американец. Суд постановил, что отказ выдать номерной знак был чистой дискриминацией неверующих.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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