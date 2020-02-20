20 февраля 2020, 20:45
Американец отсудил номерной знак «IM GOD» и $150 тыс.
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Фото: washingtonpost.com
Американец Бен Харт получил желаемый автомобильный номерной знак «IM GOD» и 150 тысяч долларов (9,5 млн руб.) в придачу. Окружной судья США постановил, что отказ департамента транспорта штата Кентукки выдать табличку с данной надписью, нарушает конституционное право на свободу слова.
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В Огайо за 12 лет к нему только пару раз обращались с вопросами. Одна женщина сказала, что он не Бог, и он ответил, что, если она это докажет, он даст ей 100 долларов. Деньги тогда остались при Бене. В другой раз женщина подошла к нему на заправке и сказала: «Я всегда хотела встретиться с тобой».
Судебная тяжба в Кентукки длилась 4 года. Защищать права Бена Харта вызвались адвокаты ACLU и фонда «Свобода от религии». Департамент транспорта утверждал, что номерной знак является в своем роде правительственной речью и передает «знак одобрения» со стороны государства. Адвокаты представили судье иные таблички, которые ранее были одобрены. Среди них «UDDER»,«BOOGR»,«JUICY»,«W8LOSS», «FATA55», «GODLVS», «TRYGOD», «1GOD» и «NOGOD». Все эти надписи получили официальное одобрение в Кентукки.
В результате Харту выдали долгожданную табличку и он смог установить ее на своем автомобиле. «Я думал, что умру прежде, чем получу его», - сказал 80-летний американец. Суд постановил, что отказ выдать номерной знак был чистой дискриминацией неверующих.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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