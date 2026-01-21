Уникальный автодом своими руками — как военный монстр стал мечтой для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 19:46

Американец построил дом на колесах из армейского грузовика 6x6 за два года и 413 тысяч долларов

Американец построил дом на колесах из армейского грузовика 6x6 за два года и 413 тысяч долларов

Уникальный автодом своими руками — как военный монстр стал мечтой для путешествий

Американец построил дом на колесах из армейского грузовика 6x6 за два года и 413 тысяч долларов

Один человек, два года работы и армейский грузовик. Проект, который поражает масштабом и деталями. Сколько стоило воплотить мечту в реальность? Почему этот автодом не похож ни на один другой? Узнайте, как создавался Oscar-Mike.

Один человек, два года работы и армейский грузовик. Проект, который поражает масштабом и деталями. Сколько стоило воплотить мечту в реальность? Почему этот автодом не похож ни на один другой? Узнайте, как создавался Oscar-Mike.

Иногда автодома становятся не просто местом для жизни, а настоящим символом упорства, труда и желания вырваться за привычные рамки. Именно такой проект реализовал американец Тим Робел, превратив военный грузовик 6x6 в автономный дом на колесах, который получил имя Oscar-Mike.

Вся работа - от первых чертежей до последней гайки - легла на плечи одного человека. Тим не инженер и не профессиональный механик, а самоучка, который черпал знания из роликов на YouTube. Он называет это «университетом YouTube» и не скрывает, что путь был долгим и полным неожиданностей.

Фото: Tiny House Giant Journey / YouTube

Oscar-Mike - не просто очередной кемпер. Это настоящий монстр, способный преодолевать бездорожье, жить автономно неделями и удивлять даже бывалых путешественников. В основе лежит армейский грузовик с полным приводом 6x6, который Тим купил на аукционе. Машина была в плачевном состоянии, но именно это и стало вызовом для будущего владельца.

Два года кропотливой работы, сотни часов за инструментами, десятки переделок и экспериментов - и вот уже на базе военного грузовика вырос современный дом на колесах. Внутри - все, что нужно для жизни: кухня, санузел, спальные места, системы автономного электропитания и водоснабжения. Каждый элемент продуман до мелочей, ведь Тим строил для себя и не хотел идти на компромиссы.

Фото: Tiny House Giant Journey / YouTube

Особое внимание уделено автономности. На крыше - солнечные панели, в багажных отсеках - мощные аккумуляторы, а система фильтрации воды позволяет не зависеть от цивилизации неделями. Внутри - уют и комфорт, несмотря на суровый внешний вид машины. Интерьер выполнен в стиле минимализма, но с акцентом на практичность и долговечность.

Стоимость проекта впечатляет: по словам Тима, на создание Oscar-Mike ушло около 413 тысяч долларов. Сюда вошли не только покупка и восстановление грузовика, но и все материалы, оборудование, инструменты и даже ошибки, которые пришлось исправлять на ходу. Но для автора проекта это не просто траты - это инвестиция в свободу и возможность жить так, как хочется.

Oscar-Mike уже успел пройти первые испытания в реальных условиях. Тим отправился в путешествие по бездорожью, чтобы проверить, насколько его детище готово к суровым испытаниям. По его словам, машина справилась на отлично: ни одна поломка не смогла остановить движение, а автономные системы показали себя с лучшей стороны.

Этот проект - не просто история о том, как можно построить автодом своими руками. Это пример того, что даже самые смелые мечты можно воплотить в жизнь, если не бояться трудностей и идти до конца. Oscar-Mike стал для Тима не только домом, но и символом личной победы над обстоятельствами.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Саранск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться