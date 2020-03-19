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19 марта 2020, 00:01

Американец повесил на машину номера в честь коронавируса

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Фото: carscoops.com
Автомобилисты США могут заказать индивидуальную комбинацию букв и цифр на автомобильном номере. При условии, конечно, что выбранное сочетание не признают оскорбительным или провокационным. Номер COV1D19, посвященный коронавирусу COVID-19, сочли вполне законным.
Американец повесил на машину номера в честь коронавируса

Фото: carscoops.com

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Пандемия нового коронавируса COVID-19 сейчас главная тема всех выпусков новостей. Одни люди паникуют, другие сохраняют спокойствие, а третьи пытаются взглянуть на ситуацию с юмором. На днях житель штата Огайо не соблюдал режим самоизоляции и выпивал в баре с друзьями. Тогда-то ему и пришла идея оформить номера для своего очередного автомобиля в честь коронавируса.

В местной автотранспортной инспекции сначала посмеялись над его идеей, но затем решили, что номер COV1D19 не оскорбит ничьих чувств и вряд ли его можно счесть нецензурным или дискриминационным. Комбинацию одобрили и выдали временные бумажные номера. 

Номера достались старенькому Ford Mustang GT 1986 года, реставрацией которого его владелец занимается уже второй год. Новые регистрационные знаки автолюбитель тут же «обмыл» бутылкой пива Corona Extra, о чем и опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Слава тут же нашла героя.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Степан19.03.2020 01:22
5
Да, блин, там и не такие таблички можно встретить. Если знаешь сленг, так вообще в шоке, как разрешают такое писать на официальных знаках. Бардак, в общем.
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Американец повесил на машину номера в честь коронавируса
{{material_129028}}Пандемия нового коронавируса COVID-19 сейчас главная тема всех выпусков новостей. Одни люди паникуют, другие сохраняют спокойствие, а третьи пытаются взглянуть на ситуацию с юмором. На днях житель штата Огайо не соблюдал режим самоизоляции и выпивал в баре с друзьями. Тогда-то ему и пришла идея оформить номера для своего очередного автомобиля в честь коронавируса.В местной автотранспортной инспекции сначала посмеялись над его идеей, но затем решили, что номер COV1D19 не оскорбит ничьих чувств и вряд ли его можно счесть нецензурным или дискриминационным. Комбинацию одобрили и выдали временные бумажные номера. Номера достались старенькому Ford Mustang GT 1986 года, реставрацией которого его владелец занимается уже второй год. Новые регистрационные знаки автолюбитель тут же «обмыл» бутылкой пива Corona Extra, о чем и опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Слава тут же нашла героя.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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