19 марта 2020, 00:01
Американец повесил на машину номера в честь коронавируса
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Фото: carscoops.com
Автомобилисты США могут заказать индивидуальную комбинацию букв и цифр на автомобильном номере. При условии, конечно, что выбранное сочетание не признают оскорбительным или провокационным. Номер COV1D19, посвященный коронавирусу COVID-19, сочли вполне законным.
Фото: carscoops.com
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В местной автотранспортной инспекции сначала посмеялись над его идеей, но затем решили, что номер COV1D19 не оскорбит ничьих чувств и вряд ли его можно счесть нецензурным или дискриминационным. Комбинацию одобрили и выдали временные бумажные номера.
Номера достались старенькому Ford Mustang GT 1986 года, реставрацией которого его владелец занимается уже второй год. Новые регистрационные знаки автолюбитель тут же «обмыл» бутылкой пива Corona Extra, о чем и опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Слава тут же нашла героя.
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Комментарии пользователей
Степан19.03.2020 01:22
Да, блин, там и не такие таблички можно встретить. Если знаешь сленг, так вообще в шоке, как разрешают такое писать на официальных знаках. Бардак, в общем.
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