Технологии будущего на улицах Китая — как работает умная парковка и почему туристы в шоке

23 декабря 2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.
В Китае современные технологии давно стали частью повседневности, и даже такие привычные вещи, как парковка, здесь устроены совершенно иначе, чем в большинстве стран мира. Недавно американский путешественник Кристиан Гросси, оказавшись в городе Сучжоу, столкнулся с необычной системой, которая буквально не отпускает автомобиль, если не внесена оплата за стоянку.
Вместо привычных паркоматов или бумажных талонов, на каждой парковке установлены специальные устройства — плоские панели, встроенные в асфальт. При въезде водитель сканирует QR-код, выбирает нужное время и оплачивает через мобильное приложение. Пока оплаченный период не истек, панель остается незаметной. Но если время вышло, а деньги не поступили, устройство поднимает барьер, который физически блокирует выезд машины.
Попытка покинуть парковку без оплаты может привести к повреждению автомобиля — система не даст просто так уехать. Для многих иностранцев, привыкших к более традиционным способам оплаты, такой подход становится настоящим открытием. Особенно удивляет тот факт, что наличные здесь практически не принимают, а все операции проходят через смартфон.
Турист отметил, что QR-коды встречаются буквально на каждом шагу: в кафе, магазинах, даже на столах в ресторанах. Заказ еды, оплата услуг — все происходит через мобильные приложения. В отличие от США и Европы, где расчет обычно происходит после получения услуги, в Китае сначала платишь, а потом получаешь заказ.
Впечатления американца вызвали бурное обсуждение в сети. Многие пользователи выразили восхищение тем, как технологии упрощают жизнь в Китае. Некоторые даже задумались о переезде, увидев, насколько здесь все автоматизировано. Однако нашлись и те, кто увидел в повсеместной безналичной системе риски тотального контроля.
Такой опыт показывает, насколько быстро меняется городской ландшафт в Китае. Здесь не только строят новые дороги и здания, но и внедряют решения, которые делают повседневные процессы максимально удобными и прозрачными. Для туристов это может стать неожиданным испытанием, но для местных жителей — уже привычная часть жизни.
