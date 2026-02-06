Почему эпоха Stinger подходит к концу и какие технологии придут ей на смену в ближайшие годы

6 февраля 2026, 18:50
Американская армия готовит замену знаменитой ракете Stinger: что известно о новом ПЗРК
Одна из самых известных зенитных ракет, FIM-92 Stinger, стремительно устаревает и вскоре уступит место новому комплексу. Армия США уже тестирует перспективную замену, способную справляться с современными угрозами. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.
Новость о том, что легендарная зенитная ракета FIM-92 «Стингер» уходит в прошлое, не просто очередная веха в истории вооружений. Это сигнал о том, что современные угрозы и технологии требуют принципиально новых решений. Stinger, появившийся еще в 1980-х, стал символом мобильной противовоздушной защиты и участвовал практически во всех основных конфликтах. Однако время неумолимо: современные цели становятся все более сложными для перехвата, а требования к эффективности и скорости движения – выше.
Армия США официально заявила о необходимости замены устаревшей системы. Новый комплекс, который пока не получил окончательного названия, уже проходит этап испытаний. По информации зарубежных СМИ, недавние испытания прошли успешно: ракета поразила баллистическую цель, которая ранее считалась крайним пределом для такой системы. Это означает, что на смену Stinger приходит не просто обновленная версия, а принципиально новый класс вооружения, способный действовать против более серьезных угроз.
Почему это важно? Во-первых, современные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты требуют иной скорости и точности наведения. Во-вторых, старые комплексы, вроде Stinger, уже не справляются с задачами, которые стоят перед ними на переднем поле боя. Новая система, по словам разработчиков, будет обеспечивать улучшенную дальность, положение и возглавить цифровые системы управления войсками. Это позволит не только повысить эффективность ПВО, но и снизить риски для личного состава.
Интересно, что разработка нового комплекса была разработана с учетом опыта последних событий, где мобильность и скрытность стали ключевыми факторами выживаемости. Ожидается, что новая ракета будет легче, быстрее и дешевле в обслуживании, а также получит модульную архитектуру для прогрессивного развития под разные задачи. Это позволит армии США оперативно реагировать на появление новых угроз и не учитывать устаревшие технологии.
Переход к новым системам ПВО — это не только вопрос военной безопасности, но и технологического лидерства. Как отмечают лидеры страны, те, кто способен быстро внедрять инновации в оборонной сфере, получают стратегическое преимущество. Именно поэтому внимание к замене «Стингера» столь велико: речь идет не просто о смене одной ракеты на другую, а о переходе к новому поколению вооружений, которое определяет облик военных перспектив на десятилетия вперед.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:45
АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
