Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 18:50

Почему эпоха Stinger подходит к концу и какие технологии придут ей на смену в ближайшие годы

Одна из самых известных зенитных ракет, FIM-92 Stinger, стремительно устаревает и вскоре уступит место новому комплексу. Армия США уже тестирует перспективную замену, способную справляться с современными угрозами. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.

Новость о том, что легендарная зенитная ракета FIM-92 «Стингер» уходит в прошлое, не просто очередная веха в истории вооружений. Это сигнал о том, что современные угрозы и технологии требуют принципиально новых решений. Stinger, появившийся еще в 1980-х, стал символом мобильной противовоздушной защиты и участвовал практически во всех основных конфликтах. Однако время неумолимо: современные цели становятся все более сложными для перехвата, а требования к эффективности и скорости движения – выше.

Армия США официально заявила о необходимости замены устаревшей системы. Новый комплекс, который пока не получил окончательного названия, уже проходит этап испытаний. По информации зарубежных СМИ, недавние испытания прошли успешно: ракета поразила баллистическую цель, которая ранее считалась крайним пределом для такой системы. Это означает, что на смену Stinger приходит не просто обновленная версия, а принципиально новый класс вооружения, способный действовать против более серьезных угроз.

Почему это важно? Во-первых, современные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты требуют иной скорости и точности наведения. Во-вторых, старые комплексы, вроде Stinger, уже не справляются с задачами, которые стоят перед ними на переднем поле боя. Новая система, по словам разработчиков, будет обеспечивать улучшенную дальность, положение и возглавить цифровые системы управления войсками. Это позволит не только повысить эффективность ПВО, но и снизить риски для личного состава.

Интересно, что разработка нового комплекса была разработана с учетом опыта последних событий, где мобильность и скрытность стали ключевыми факторами выживаемости. Ожидается, что новая ракета будет легче, быстрее и дешевле в обслуживании, а также получит модульную архитектуру для прогрессивного развития под разные задачи. Это позволит армии США оперативно реагировать на появление новых угроз и не учитывать устаревшие технологии.

Переход к новым системам ПВО — это не только вопрос военной безопасности, но и технологического лидерства. Как отмечают лидеры страны, те, кто способен быстро внедрять инновации в оборонной сфере, получают стратегическое преимущество. Именно поэтому внимание к замене «Стингера» столь велико: речь идет не просто о смене одной ракеты на другую, а о переходе к новому поколению вооружений, которое определяет облик военных перспектив на десятилетия вперед.

