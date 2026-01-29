Как семейная пара из США самостоятельно переделала старый автобус в уютный автодом для путешествий по стране

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 20:00

Американская пара превратила школьный автобус в дом на колесах за 5 месяцев и 1,5 млн рублей

Супруги из Мичигана за пять месяцев и 1,5 млн рублей полностью преобразили старый американский школьный автобус в полноценный дом на колесах. Они освоили столярное дело с нуля и теперь исследуют США, не завися от гостиниц и расписаний.

В условиях, когда цены на жилье и путешествия продолжают расти, все больше людей ищут альтернативные способы организации быта и отдыха. История семейной пары из Мичигана, которые за пять месяцев превратили старый школьный автобус в уютный автодом, наглядно показывает, как можно реализовать мечту о свободе и мобильности, не потратив целое состояние.

29-летняя учительница Эмили и ее муж Мэтт, работающий ассистентом врача, приобрели списанный желтый автобус с сохранившимися пассажирскими сиденьями. Вместо обращения к профессионалам, супруги решили освоить все необходимые навыки самостоятельно, используя только ролики на YouTube и советы друзей. За пять месяцев они полностью демонтировали салон, заменили внутреннюю отделку на деревянные панели, оборудовали кухню, спальню и даже провели электрику и водопровод.

Фото: iframe.thesun

По словам Эмили, идея возникла спонтанно: друзья предложили купить по автобусу и вместе заняться их переоборудованием. Для компании это стало не только способом сэкономить на путешествиях, но и возможностью всегда иметь под рукой собственный дом. «Мы не знали, с чего начать, но решили рискнуть. Каждый вечер обсуждали идеи у костра, а потом воплощали их в жизнь», - вспоминает Эмили.

Преобразование автобуса оказалось не только технически сложным, но и требующим постоянного поиска компромиссов. Мэтт отмечает, что каждый новый этап работ приносил свои трудности: ограниченное пространство, необходимость продумать каждую деталь, чтобы не перегрузить интерьер и сохранить функциональность. 

В результате в автобусе появилась полноценная спальня, компактная, но удобная кухня, а также гостиная зона, где можно расслабиться после долгой дороги. Электропроводка и сантехника были смонтированы с нуля, а каждый сантиметр пространства использован максимально рационально. Супруги признаются, что бюджет был ограничен, поэтому приходилось проявлять изобретательность и использовать недорогие материалы.

Жизнь в автодоме изменила привычный ритм семьи. По словам Эмили, время словно замедляется, когда они отправляются в очередное путешествие: «Можно остановиться в любом месте, насладиться природой, провести вечер у костра или встретить рассвет на крыше автобуса с чашкой кофе».

Преодолеть все трудности супругам помог энтузиазм и поддержка друг друга. Они уверены: любой желающий может повторить их опыт, если не боится учиться новому и готов вложить силы в собственный проект. «Многие на дороге говорят нам, что мечтают о таком же доме на колесах. Мы всегда отвечаем: просто начните, и вы не пожалеете», - говорит Эмили.

За время эксплуатации автобуса пара уже успела побывать в горах Колорадо, Нэшвилле, Кентукки, Северной Каролине, проехала по живописной трассе Blue Ridge Parkway и исследовала север Мичигана. Каждый новый маршрут приносит свежие впечатления и подтверждает: жизнь на колесах - это не только экономия, но и уникальный опыт, который невозможно получить в обычном путешествии.

Интересно, что подобные проекты становятся все популярнее не только в США, но и в мире. 

Упомянутые марки: Ford
