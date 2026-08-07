Rheinmetall запускает в США производство беспилотного «Харбингера»: 800 км хода и никакого водителя

Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США

В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.

В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.

Американская компания Rheinmetall запускает производство новой беспилотной платформы Harbinger, которая предназначена для транспортировки снабжения на передовую. Это решение может серьезно изменить подход к военной логистике, поскольку речь идет о полностью автономной машине, способной работать без участия водителя даже в сложных условиях.

Harbinger - это не просто очередной военный грузовик. Платформа разрабатывалась в рамках программы Project Sustainment, применяемой Национальным консорциумом передовой мобильности (NAMC). Главная задача - обеспечение подразделения армии США достаточными автономными наземными транспортерами для тактической доставки грузов.

В проекте участвуют несколько крупных подрядчиков, но именно американская Rheinmetall получила контракт на 18 месяцев на поставку прототипов. В основе платформы лежит гибридное или полностью электрическое шасси, разработанное Harbinger Motors и ее новое подразделение Harbinger Praesidia. Эта база уже используется в коммерческих среднетоннажных грузовиках, но теперь адаптируется под военные задачи.

Форма отличается отсутствием кабины, что позволяет максимально использовать пространство платформы для полезной нагрузки и интегрировать различные модули: от транспортировки боеприпасов и оборудования до средств связи, противодействия дронам и охраны периметра. Гибридная силовая установка совмещает аккумуляторы большой емкости, электромотор, бензиновый двигатель и генератор, что обеспечивает запас хода до 800 км в смешанном режиме и 169 км - только на электротяге.

Технические характеристики впечатляют: максимальная скорость - 105 км/ч, рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия, высота подъема - до 3657 метров. Доступны три варианта колесной базы (401, 452 и 528 см) и три уровня полной массы - от 7,2 до 11,8 тонн. Быстрая зарядка батарей – от 10 до 80% за час при постоянном питании.

Особое внимание уделено автономности: управление через систему Forterra, взаимодействие с военными — через интерфейс Anura от Primordial Labs, который переводит команды в понятные человеку инструкции. Для связи предусмотрены радиоканалы и спутниковые системы, шестикамерный обзор обеспечивает полный контроль ситуации. Радиус управления по прямой - более 5 км, а при использовании спутника - практически неограничен.

Пока неизвестно, сколько именно платформ Harbinger потребуется армии США, но контракт предусматривает возможность прямых заказов. Производство разворачивается на американских предприятиях Rheinmetall.

В целом, появление таких автономных платформ — часть глобального тренда по роботизации транспорта.