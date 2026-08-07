Rheinmetall запускает в США производство беспилотного «Харбингера»: 800 км хода и никакого водителя

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 19:10

Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США

Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США

Rheinmetall запускает в США производство беспилотного «Харбингера»: 800 км хода и никакого водителя

Американская Rheinmetall выпустит автономную платформу Harbinger для армии США

В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.

В США стартует производство уникальных автономных платформ Harbinger для военных нужд. Эти машины без кабины способны перевозить грузы на большие расстояния и работать в экстремальных условиях, что может изменить подход к снабжению на передовой.

Американская компания Rheinmetall запускает производство новой беспилотной платформы Harbinger, которая предназначена для транспортировки снабжения на передовую. Это решение может серьезно изменить подход к военной логистике, поскольку речь идет о полностью автономной машине, способной работать без участия водителя даже в сложных условиях.

Harbinger - это не просто очередной военный грузовик. Платформа разрабатывалась в рамках программы Project Sustainment, применяемой Национальным консорциумом передовой мобильности (NAMC). Главная задача - обеспечение подразделения армии США достаточными автономными наземными транспортерами для тактической доставки грузов.

В проекте участвуют несколько крупных подрядчиков, но именно американская Rheinmetall получила контракт на 18 месяцев на поставку прототипов. В основе платформы лежит гибридное или полностью электрическое шасси, разработанное Harbinger Motors и ее новое подразделение Harbinger Praesidia. Эта база уже используется в коммерческих среднетоннажных грузовиках, но теперь адаптируется под военные задачи.

Форма отличается отсутствием кабины, что позволяет максимально использовать пространство платформы для полезной нагрузки и интегрировать различные модули: от транспортировки боеприпасов и оборудования до средств связи, противодействия дронам и охраны периметра. Гибридная силовая установка совмещает аккумуляторы большой емкости, электромотор, бензиновый двигатель и генератор, что обеспечивает запас хода до 800 км в смешанном режиме и 169 км - только на электротяге.

Технические характеристики впечатляют: максимальная скорость - 105 км/ч, рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия, высота подъема - до 3657 метров. Доступны три варианта колесной базы (401, 452 и 528 см) и три уровня полной массы - от 7,2 до 11,8 тонн. Быстрая зарядка батарей – от 10 до 80% за час при постоянном питании.

Особое внимание уделено автономности: управление через систему Forterra, взаимодействие с военными — через интерфейс Anura от Primordial Labs, который переводит команды в понятные человеку инструкции. Для связи предусмотрены радиоканалы и спутниковые системы, шестикамерный обзор обеспечивает полный контроль ситуации. Радиус управления по прямой - более 5 км, а при использовании спутника - практически неограничен.

Пока неизвестно, сколько именно платформ Harbinger потребуется армии США, но контракт предусматривает возможность прямых заказов. Производство разворачивается на американских предприятиях Rheinmetall. 

В целом, появление таких автономных платформ — часть глобального тренда по роботизации транспорта. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Ижевск Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться