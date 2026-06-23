Как автопроизводители по всему миру перестраиваются под выпуск военной продукции

23 июня 2026, 11:23
Американские автогиганты могут начать выпуск ракет Patriot и Tomahawk на своих заводах
Американские автогиганты могут начать выпуск ракет Patriot и Tomahawk на своих заводах
Президент США Дональд Трамп неожиданно предложил автоконцернам Ford и General Motors использовать простаивающие мощности для выпуска ракет Patriot и Tomahawk. Почему это решение может изменить рынок и что ждет автопром - разбираемся, какие последствия ждут отрасль. Мало кто знает, что такие шаги уже обсуждаются на самом высоком уровне.
Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но на самом деле она способна повлиять на глобальный рынок автокомпонентов и даже на доступность некоторых моделей. Когда крупнейшие автозаводы США рассматривают возможность перепрофилирования своих производственных линий под выпуск военной продукции, это сигнал о серьезных изменениях в мировой промышленности.
Как сообщает Autonews, президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что Ford и General Motors могут начать выпускать не только автомобили, но и такие сложные изделия, как ракеты Patriot и Tomahawk. По его словам, у этих компаний есть простаивающие мощности, которые можно быстро переоборудовать под нужды оборонной промышленности. Особое внимание уделяется General Motors, которая уже проявляет интерес к новым контрактам и обсуждает возможность модернизации нескольких своих предприятий.
Трамп отметил, что переговоры между автоконцернами и оборонными компаниями уже идут. В частности, General Motors ведет диалог с Lockheed Martin о производстве комплектующих для военной техники. Ожидается, что подобное сотрудничество позволит увеличить выпуск боеприпасов и ускорить выполнение оборонных заказов. Ford также рассматривается как потенциальный партнер для подобных проектов, хотя официальные представители компаний пока не дают подробных комментариев.
Интересно, что подобные тенденции наблюдаются не только в США. По данным зарубежных СМИ, немецкий концерн Volkswagen изучает возможность выпуска компонентов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Это говорит о том, что автопроизводители по всему миру ищут новые пути развития на фоне нестабильной экономической ситуации и растущего спроса на военную продукцию.
Стоит отметить, что в США ранее уже обсуждался вопрос ограничения доступа китайских автопроизводителей на внутренний рынок. Это создает дополнительные стимулы для американских компаний искать новые ниши и укреплять позиции в смежных отраслях. В условиях, когда традиционный автомобильный рынок сталкивается с вызовами, связанными с электрификацией и изменением спроса, переход к выпуску военной продукции может стать для автогигантов способом сохранить рабочие места и загрузить заводы.
В этой связи стоит вспомнить, как в Европе возвращение культовых моделей грузовиков также стало ответом на новые вызовы рынка - подробнее об этом можно узнать в материале о премьере нового поколения Strator на Truckstar Festival в Ассене. Такие примеры показывают, что автопром вынужден быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
Если рассматривать ситуацию шире, то перепрофилирование автозаводов под военные нужды - не новая практика. В годы Второй мировой войны американские предприятия уже переходили на выпуск техники для армии. Сейчас, по мнению экспертов, подобные шаги могут быть вызваны не только экономическими причинами, но и необходимостью оперативно реагировать на внешние угрозы. Для российских автолюбителей это может означать рост цен на некоторые комплектующие, а также изменение логистических цепочек поставок. Важно учитывать, что любые крупные изменения в структуре мирового автопрома неизбежно отражаются и на российском рынке, особенно в сегменте запчастей и сервисного обслуживания.
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