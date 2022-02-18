Американские «Болты» могут загореться. Компания LG Chem готова к компенсации
Корпорация будет держать свой завод в нерабочем состоянии еще полтора месяца. А закрыт он был по причине глобального отзыва указанных моделей машин в связи с выявившимися неисправностями в работе аккумуляторных модулей.
«Наше беспрецедентное решение приостановить производство Bolt EV и EUV позволило нам расставить приоритеты при замене аккумуляторных модулей, - заявил представитель GM Дэн Флорес. - В результате мы смогли сделать замену деталей доступной для всех владельцев Chevrolet Bolt EV».
GM прекратила выпуск Chevrolet Bolt и Bolt EUV, как только было установлена вероятность возгорания батарей. Об этом сразу был проинформирован их главный поставщик – компания LG Chem. Корейцы восприняли ситуацию как должное и уже анонсировали свою желание возместить «генералам» 1,9 млрд долларов за расходы, связанные с отзывом машин. Заметим, что отозвать с рынка пришлось около 140 000 транспортных средств.
Все началось с того, что в один момент в потребительской среде возникло 18 подозрений на возможное возгорание аккумуляторов. По словам г-на Флореса, непосредственно GM подтвердила 15 случаев в разных уголках планеты, куда поставляются вышеназванные модели. Он также отметил, что до сих пор есть некоторые владельцы Bolt, которые не явились к своим дилерам, чтобы установить новые модули батареи. Их с нетерпением ожидают в официальных салонах.
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