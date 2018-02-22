22 февраля 2018, 20:27

Американские краш-тесты дополнят парктрониками

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) собирается модифицировать программу оценки безопасности автомобилей. В чек-лист добавят системы, предупреждающие столкновения сзади.
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Американские краш-тесты дополнят парктрониками
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По словам исполнительного директора IIHS Дэвида Зуби (David Zuby), происшествия при парковке обычно сопровождаются незначительными повреждениями. Они не несут непосредственной угрозы жизни и здоровью пассажиров, но все равно доставляют немало хлопот. Люди вынуждены тратить время и деньги на ремонт, который может затянуться на несколько дней. Несколько дней, которые предстоит провести без машины, пока в сервисе устраняют вмятину на бампере.

В IIHS при составлении рейтинга и присуждении звезд будут учитывать наличие или отсутствие парктроников, камеры заднего вида, функции предупреждения об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении и системы автоматического экстренного торможения. В зависимости от набора доступных опций тестируемый автомобиль будет отнесен к одной из трех категорий: базовый (basic), расширенный (advanced) или максимальный (superior). Наивысшего балла удостоятся лишь модели, оснащенные системой автоматического экстренного торможения. По данным Института, благодаря ей, вероятность происшествий при движении задним ходом снижается на 78%.

Эксперты уже испытали 6 моделей. Высшего рейтинга удостоились только две из них - Cadillac XT5 и Subaru Outback. Остальные четыре модели (BMW 5 серии, Infiniti QX60, Jeep Cherokee, Toyota Prius) получили расширенный (advanced) уровень. На видео Дэвид Зуби рассказывает, как работают различные системы безопасности и электронные помощники. Все сопровождается наглядными примерами, поэтому принцип действия ясен и без перевода.


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Американские краш-тесты дополнят парктрониками
{{material_122257}}По словам исполнительного директора IIHS Дэвида Зуби (David Zuby), происшествия при парковке обычно сопровождаются незначительными повреждениями. Они не несут непосредственной угрозы жизни и здоровью пассажиров, но все равно доставляют немало хлопот. Люди вынуждены тратить время и деньги на ремонт, который может затянуться на несколько дней. Несколько дней, которые предстоит провести без машины, пока в сервисе устраняют вмятину на бампере.В IIHS при составлении рейтинга и присуждении звезд будут учитывать наличие или отсутствие парктроников, камеры заднего вида, функции предупреждения об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении и системы автоматического экстренного торможения. В зависимости от набора доступных опций тестируемый автомобиль будет отнесен к одной из трех категорий: базовый (basic), расширенный (advanced) или максимальный (superior). Наивысшего балла удостоятся лишь модели, оснащенные системой автоматического экстренного торможения. По данным Института, благодаря ей, вероятность происшествий при движении задним ходом снижается на 78%.Эксперты уже испытали 6 моделей. Высшего рейтинга удостоились только две из них - Cadillac XT5 и Subaru Outback. Остальные четыре модели (BMW 5 серии, Infiniti QX60, Jeep Cherokee, Toyota Prius) получили расширенный (advanced) уровень. На видео Дэвид Зуби рассказывает, как работают различные системы безопасности и электронные помощники. Все сопровождается наглядными примерами, поэтому принцип действия ясен и без перевода.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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