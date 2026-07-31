Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

31 июля 2026, 09:04

Американские и корейские авто: неожиданные сложности при регистрации в России

Американские и корейские авто: неожиданные сложности при регистрации в России

Почему импортные машины становятся головной болью для новых владельцев

Американские и корейские авто: неожиданные сложности при регистрации в России

Покупка автомобиля из-за рубежа может неприятно удивить. Не все нюансы видны сразу. Регистрация в ГИБДД иногда превращается в настоящий квест. Важно знать о скрытых особенностях.

Покупка автомобиля из-за рубежа может неприятно удивить. Не все нюансы видны сразу. Регистрация в ГИБДД иногда превращается в настоящий квест. Важно знать о скрытых особенностях.

Многие автолюбители, решившие приобрести машину из США или Южной Кореи, сталкиваются с неожиданной проблемой уже на этапе оформления документов. Причиной становятся задние поворотники, которые в этих автомобилях светятся красным, а не привычным для России янтарным цветом. Такая особенность конструкции может серьезно осложнить процесс постановки транспортного средства на учет.

В американских и корейских моделях задние фонари часто совмещают функции стоп-сигнала и указателя поворота. При торможении они горят ровным светом, а при включении поворота начинают мигать. Это решение обусловлено стандартами, действующими на зарубежных рынках, где допускается использование красного цвета для сигнализации маневра. В России и странах Европы требования иные: здесь поворотники должны быть исключительно янтарными, чтобы обеспечить максимальную информативность для других участников движения.

Как отмечают специалисты, разделение функций по цвету позволяет быстрее распознавать намерения водителя. Если стоп-сигнал и поворотник имеют разный оттенок, вероятность ошибочного восприятия сигнала снижается. Для производителей же объединение этих функций в одну секцию - способ упростить конструкцию и снизить затраты на производство, особенно при выпуске больших партий автомобилей.

Однако для российских покупателей такая экономия оборачивается дополнительными хлопотами. При прохождении техосмотра и регистрации в ГИБДД ситуация может развиваться по-разному. В одних регионах инспекторы закрывают глаза на несоответствие, в других требуют привести оптику в соответствие с ГОСТом. Вариантов решения несколько, но не все они одинаково эффективны.

Самый простой способ - попытаться заменить лампы на оранжевые. Но если рассеиватель выполнен из красного пластика, нужный оттенок получить не удается: свет остается далеким от стандарта. Некоторые автовладельцы экспериментируют с «зелеными» лампами, чтобы добиться янтарного оттенка через красный фильтр, однако результат зависит от плотности и цвета пластика, и часто оказывается неудовлетворительным.

Наиболее надежным, но затратным вариантом считается полная замена задних фонарей на европейские или российские аналоги, где поворотник вынесен в отдельную секцию. Только такой подход гарантирует соответствие требованиям и отсутствие проблем при регистрации.

Попытки изменить цвет сигнала с помощью подбора ламп редко приводят к успеху. Если инспектор выявит несоответствие, избежать замены фонарей не удастся. Поэтому при покупке автомобиля из США или Южной Кореи стоит заранее учитывать этот нюанс и быть готовым к дополнительным расходам.

Упомянутые марки: Ford, Hyundai, KIA, Chevrolet, Toyota, Nissan
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