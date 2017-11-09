9 ноября 2017, 16:33

Американские потребители отдают должное надежности Audi

Свежий рейтинг надежности американского журнала Consumer Reports, составляемый по итогам опроса читателей, показал, что компания Audi шестой раз подряд признается лучшим европейским автопроизводителем.
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В нынешнем году Audi заняла 4 место в рейтинге, опередив всех европейских конкурентов. Подписчикам журнала предложили рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев при эксплуатации своих автомобилей.

В рейтинге учитывалась информация о характере неисправности, а также об общей стоимости ремонта или о времени, затраченном на устранение проблемы. К изучению принимались данные об автомобилях, выпущенных в последние три года.

Изданию удалось собрать отзывы о примерно 640 000 автомобилях. Отзывы читателей объединяются с результатами тестов, проводимых самим изданием, формируя, таким образом, общий рейтинг участвовавших в тестах автомобилей. В 2017 году 8 моделей Audi, принимавших участие в конкурсе, получили рекомендацию к покупке.

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Американские потребители отдают должное надежности Audi
{{material_121672}} В нынешнем году Audi заняла 4 место в рейтинге, опередив всех европейских конкурентов. Подписчикам журнала предложили рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев при эксплуатации своих автомобилей. В рейтинге учитывалась информация о характере неисправности, а также об общей стоимости ремонта или о времени, затраченном на устранение проблемы. К изучению принимались данные об автомобилях, выпущенных в последние три года.Изданию удалось собрать отзывы о примерно 640 000 автомобилях. Отзывы читателей объединяются с результатами тестов, проводимых самим изданием, формируя, таким образом, общий рейтинг участвовавших в тестах автомобилей. В 2017 году 8 моделей Audi, принимавших участие в конкурсе, получили рекомендацию к покупке.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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