Американские потребители отдают должное надежности Audi
Свежий рейтинг надежности американского журнала Consumer Reports, составляемый по итогам опроса читателей, показал, что компания Audi шестой раз подряд признается лучшим европейским автопроизводителем.
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В рейтинге учитывалась информация о характере неисправности, а также об общей стоимости ремонта или о времени, затраченном на устранение проблемы. К изучению принимались данные об автомобилях, выпущенных в последние три года.
Изданию удалось собрать отзывы о примерно 640 000 автомобилях. Отзывы читателей объединяются с результатами тестов, проводимых самим изданием, формируя, таким образом, общий рейтинг участвовавших в тестах автомобилей. В 2017 году 8 моделей Audi, принимавших участие в конкурсе, получили рекомендацию к покупке.
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