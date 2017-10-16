16 октября 2017, 17:41

Американские тюнеры создали необычный Lexus IS

Группа энтузиастов из США представила седан Lexus IS в эксклюзивном исполнении. Основное внимание притягивает необычный окрас кузова - дизайнеры использовали ярко-желтый колер, что превратило классический автомобиль в приметную и агрессивную модель.
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  Американские тюнеры создали необычный Lexus IS Lexus IS Американские тюнеры создали необычный Lexus IS Lexus IS Американские тюнеры создали необычный Lexus IS Lexus IS Американские тюнеры создали необычный Lexus IS
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фото
  

Lexus IS Premium 2.5 AT
208 л.с
задний
бензин, 8.6 л на 100 км
Все характеристики
Внешне авто отличается от серийных «собратьев» массивным аэродинамическим обвесом. Специалисты учитывали направление потоков встречного воздуха, чтобы создать оптимальную форму элементов. Тюнеры потрудились над доработкой подвески - дорожный просвет сократился на несколько сантиметров.

Мастера затонировали задние фонари и добавили на крышку багажного отделения антикрыло. Также японский седан получил красные 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на 5 спиц с желтыми тормозными суппортами и комплект шин с низким профилем.

Внутреннее убранство выполнено с использованием красно-коричневой кожи, которой обтянуто и рулевое колесо. Автомобиль получил планшетный компьютер и эксклюзивные подстаканники. Также специалисты оснастили IS мощной аудиосистемой, а в багажное отделение добавили красную светодиодную подсветку. Стоимость данной работы пока не озвучена.

Дизайн и тюнинг Лексус ИС

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Отзывы по теме
Форум Lexus IS
Не взирая на то, что IS можно отнести к седанам среднего класса, он предлагает своему владельцу самые последние достижения Lexus в области дизайна, комфорта, управляемости и безопасности. Кроме того, эта модель была создана в полном соотвествии с философией компании, получившей название L-finesse - или ...
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Американские тюнеры создали необычный Lexus IS
{{params_37067}}Внешне авто отличается от серийных «собратьев» массивным аэродинамическим обвесом. Специалисты учитывали направление потоков встречного воздуха, чтобы создать оптимальную форму элементов. Тюнеры потрудились над доработкой подвески - дорожный просвет сократился на несколько сантиметров.Мастера затонировали задние фонари и добавили на крышку багажного отделения антикрыло. Также японский седан получил красные 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на 5 спиц с желтыми тормозными суппортами и комплект шин с низким профилем. Внутреннее убранство выполнено с использованием красно-коричневой кожи, которой обтянуто и рулевое колесо. Автомобиль получил планшетный компьютер и эксклюзивные подстаканники. Также специалисты оснастили IS мощной аудиосистемой, а в багажное отделение добавили красную светодиодную подсветку. Стоимость данной работы пока не озвучена.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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