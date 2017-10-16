16 октября 2017, 17:41
Американские тюнеры создали необычный Lexus IS
Группа энтузиастов из США представила седан Lexus IS в эксклюзивном исполнении. Основное внимание притягивает необычный окрас кузова - дизайнеры использовали ярко-желтый колер, что превратило классический автомобиль в приметную и агрессивную модель.
|Lexus IS Premium 2.5 AT
|208 л.с
|задний
|бензин, 8.6 л на 100 км
|Все характеристики
Мастера затонировали задние фонари и добавили на крышку багажного отделения антикрыло. Также японский седан получил красные 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на 5 спиц с желтыми тормозными суппортами и комплект шин с низким профилем.
Внутреннее убранство выполнено с использованием красно-коричневой кожи, которой обтянуто и рулевое колесо. Автомобиль получил планшетный компьютер и эксклюзивные подстаканники. Также специалисты оснастили IS мощной аудиосистемой, а в багажное отделение добавили красную светодиодную подсветку. Стоимость данной работы пока не озвучена.
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Отзывы по теме
Не взирая на то, что IS можно отнести к седанам среднего класса, он предлагает своему владельцу самые последние достижения Lexus в области дизайна, комфорта, управляемости и безопасности. Кроме того, эта модель была создана в полном соотвествии с философией компании, получившей название L-finesse - или ...
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