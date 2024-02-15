Американские ученые предложили неожиданный способ регенерации аккумуляторов. Им просто надо дать отдохнуть

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Современные литий-ионные аккумуляторы питают все: от наушников, смартфонов и пылесосов до дронов и электрокаров. Но их жизненный цикл довольно короток, они быстро деградируют. Исследователи пытаются решить эту проблему, экспериментируя с разными химическими составами и конфигурациями. Одним из наиболее перспективных типов считаются литий-металлические элементы, благодаря гораздо более высокой плотности энергии, чем у лучших современных литий-ионных батарей.

Ученые Стэнфордского университета утверждают, что литий-металлические батареи могут обеспечить будущим электрокарам запас хода в 800 – 1100 километров. Однако и эта технология не позволяет избежать относительно быстрой деградации элементов при зарядке и разрядке.

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Во время разрядки кусочки металлического лития микронного размера попадают в зону твердого электролита (SEI), губчатую матрицу, которая находится в месте соединения анода и электролита. С каждым циклом зарядки и разрядки накапливается дополнительный мертвый литий, что приводит к быстрой потере емкости аккумулятора. Это одна из главных причин, препятствующая запуску в серийное производство данного типа аккумуляторов.

Фото: stanford.edu

Ранее мы писали Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров Вокруг британского комика Роуэна Аткинсона, известного по роли мистера Бина в одноименном сериале, разгорается ... Читать далее Стэнфорда обнаружили до смешного простой способ – просто разрядить батарею и дать ей несколько часов постоять спокойно. Отмерший литий воссоединяется с анодом, аккумулятор восстанавливает и может прослужить дольше.

Разряженная на несколько часов батарея безусловно не порадует владельцев электрокаров, которых и так раздражает необходимость тратить время на ее зарядку. Поэтому исследователи придумали хитрый ход. Большинство аккумуляторных блоков состоят из множества модулей, и их можно использовать выборочно. Пока одни модули отдыхают и регенерируются, другие питают электромобиль. Было бы несложно запрограммировать систему управления батареями для зарядки и разрядки аккумуляторных модулей по мере необходимости, чтобы поддерживать их в идеальной форме.

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